Stoltenberg: Moskva jätkab Ukraina piiril vägede suurendamist

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas kolmapäeval, et Venemaa jätkab Ukraina piirile koondatud vägede suurendamist. Moskva teatas aga teisipäeval, et mõned üksused Ukrainaga piirnevates sõjaväeringkondades naasevad baasidesse.

"Me pole näinud deeskaleerumist. Näeme, et nad suurendavad vägede arvu ja rohkem vägesid on teel. Oleme valmis halvimaks," ütles Stoltenberg.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga, et Venemaa tõmbab osa vägedest tagasi. Peskovi hinnangul ei suuda NATO olukorda kainelt hinnata.

Venemaa kaitseministeerium avaldas kolmapäeval kaadrid, kus Krimmi poolsaarelt lahkuvad tankid, soomusmasinad ja liikursuurtükid. Stoltenbergi sõnul on Venemaa sageli oma vägesid ümber paigutanud, kuid Moskva üldine tugevus piirkonnas kasvab.

USA president Joe Biden ütles teisipäeval, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile ja Valgevenesse 150 000 sõdurit. Vene sõjaväe õppused peaksid Valgevenes lõppema selle nädala lõpus.

Valgevene välisminister Vladimir Makei ütles kolmapäeval, et pärast õppusi lahkuvad Valgevene territooriumilt kõik Venemaa sõjaväelased.

Stoltenberg ütles samuti, et NATO ministrid arutavad, kuidas võidelda üha suurenevate küberrünnakutega Ukraina ja Balti riikide vastu.