USA: Ukraina piirile lisandub Vene vägesid

USA ametniku teatel on Ukraina piiri äärde lisandunud viimastel päevadel 7000 sõjaväelast, hoolimata Moskva teadetest, et sõdurid ja tehnika liiguvad tagasi oma väeosadesse.

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles kolmapäeva õhtul, et vägede suurenemine muudab valeks Venemaa kinnituse taandumisest. Tema hinnangul on president Vladimir Putini näiline avatus diplomaatiale teeseldud, vahendas CNN.

"Kõik meile nähtavad märgid näitavad, et nad pakuvad üksnes avalikult võimalusi läbirääkimiseks ja esitavad väiteid, nagu nad võtaks pingeid maha, samal ajal tegelikult sõjaks valmistudes," ütles ametnik.

Uutel hinnangutel on Ukraina piiri taga üle 150 000 sõjaväelase, ütles USA president Joe Biden sel nädalal. Teisipäeval teatas ta, et Vene vägede taandumine oleks hea, kuid ta ei olnud veel näinud tõendeid, et see päriselt toimub.

Anonüümne kõrge ametnik hoiatas taas, et Venemaa võib kasutada vale ettekäänet rünnaku õigustamiseks. Selleks võib olla väide NATO vägede tegevusest või sissetungist Venemaa territooriumile, samuti vägivallast Donbassis, mis on venelaste toetatud separatistide kontrolli all.

"Lähipäevail võib oodata veelgi valeteateid Vene riigimeediast," ütles ametnik. "Me ei tea, milliseks see vale ettekääne kujuneb, kuid loodame, et maailm on selleks valmis."

Teisipäeval väitis Putin, et Venemaa saadab osa õppustel osalenud vägesid baasidesse tagasi. Kuid paljud Lääne liidrid on neis väidetes kahelnud.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas kolmapäeval, et Venemaa jätkab Ukraina piirile koondatud vägede suurendamist.

"Me pole näinud deeskaleerumist. Näeme, et nad suurendavad vägede arvu ja rohkem vägesid on teel. Oleme valmis halvimaks," ütles Stoltenberg.

Ka USA välisminister Antony Blinken sõnas, et vägede liikumine toimub Kremli väidetule vastupidises suunas.