Venemaa avaldas järjekordse video vägede taandumisest

Venemaa kaitseministeerium avaldas neljapäeval video, kus nende väitel on näha vägede ja sõjatehnika liikumist baasidesse pärast õppustel osalemist.

Ministeeriumi teatel sõidavad tankid ja soomukid ligikaudu 1000 kilomeetrit mööda raudteed.

Uudisteagentuur RIA vahendas kaitseministeeriumi teadet, et ligikaudu 10 Vene vägede konvoid lahkus neljapäeval Krimmist, olles lõpetanud seal õppused. Seda ei olnud öeldud, kuhu konvoid ümber paigutatakse.

Venemaa on sel nädalal mitmel korral teatanud, et osa üksusi on Ukraina lähistel õppused lõpetanud ja naasevad baasidesse.

Samal ajal on USA ja NATO öelnud, et tegelikkuses koguneb Vene vägesid Ukraina piiridele juurde.