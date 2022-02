Baerbock: Saksamaa on valmis kaaluma ka sanktsioone Nord Stream 2 vastu

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles reedel, et Berliin on valmis vajadusel kaaluma sanktsioone ka Nord Stream 2 vastu.

Ukraina on peateema ka Saksamaal Münchenis, kus algas rahvusvaheline julgeolekukonverents.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock rõhutas, et Saksamaa ei kavatse ajaloolistel põhjustel anda Ukrainale relvi. Küll aga on Berliin valmis kaaluma sanktsioone gaasitoru Nord Stream 2 vastu.

"Peame olema väga ettevaatlikud selle kriisi sõnastamises. See ei ole Ukraina kriis, see on Venemaa kriis. Meie, Saksamaa, oleme samuti valmis maksma kõrget majanduslikku hinda. Seepärast on minu, meie kõigi jaoks kõik variandid laual, sealhulgas Nord Stream 2," rääkis Baerbock.

"Meie ja niisamuti Saksamaa peame adapteeruma uue reaalsusega, milles võime üks päev üles ärgata. Ja see päev võib tulla peagi, kus leiame end olukorrast, et reeglitel põhinevat julgeolekuarhitektuuri enam ei eksisteeri," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Ma leian, et president Putin on pisut üllatunud solidaarsuse üle, mille NATO on loonud, mille Euroopa Liit on loonud. Oleme ühtsed individuaalselt partneritena. Oleme ühtsed institutsionaalselt nii kaua, kui säilitame solidaarsuse. Me oleme. Ükskõik, mis tee president Putin valib, oleme meie valmis vastama," kõneles USA välisminister Antony Blinken.