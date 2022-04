Saksa välisminister: meil on Balti riikidelt enda kaitsmiseks palju õppida

Saksa välisminister Annalena Baerbock (Rohelised) ütles enne kolme päeva pikkust visiiti Balti riikidesse, et Saksamaal on Eestilt, Lätilt ja Leedult enda kaitsmise osas palju õppida.

Baerbock rääkis, et Balti riigid on aastaid suure tähelepanu ja murega jälginud Venemaal toimuvat ning teinud sellest ka omad järeldused. Ta nimetas kaitseinvesteeringute kõrval investeeringuid energiajulgeolekusse, IT infrastruktuuri ja meedia vastupanuvõimesse vaenulikule propagandale.

"Ma tahan nende kogemusi ja arusaamu tähelepanelikult kuulata," ütles Baerbock Saksa meediale enne ärasõitu.

Välisminister lubas kolmele NATO partnerile, et Saksamaa toetab neid edaspidi veelgi enam ja rõhutas, et Leedus juba on Bundeswehril juhtiv roll.

"Me oleme oma partnerite turvalisuse tagamiseks valmis veelgi enam tegema. Hädaolukorras kaitseme alliansi igat ruutsentimeetrit," kinnitas Baerbock.

Kuigi Saksamaa valitsust on kritiseeritud liiga loiu Ukraina toetamise pärast, lubas Baerbock anda Balti riikidele visiidi käigus kinnituse, et Saksamaa saab uuest julgeolekupoliitilisest reaalsusest ja selle võimalikest tagajärgedest aru.

Ta lisas, et Saksamaa valitsus toetab Ukrainat nii relvade kui ka rahaga ning jätkab ka karmide sanktsioonide kehtestamise poliitikat Venemaa presidendi Vladimir Putini režiimi vastu.

"Et meie partnerid saaksid meile loota, tugevdab Saksamaa ka omaenda kaitset ja annab nii panuse Euroopa julgeoleku ümberkorraldamisse," kinnitas välisminister.

Baerbock hoiatas, et Ukraina sõja valla päästnud Putin ei hooli inimeludest, rahvusvahelisest õigusest ega Venemaa elanike endi elu- ja arenguvõimalustest.

"Ta hävitas suure osa Euroopa julgeolekuarhitektuurist, mille oleme viimase paarikümne aasta jooksul üles ehitanud ja mis oli ühtlasi ka julgeoleku tagatis, eriti meie Ida-Euroopa sõpradele," sõnas Baerbock.