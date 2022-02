Inglismaa kaotab kõik koroonapiirangud

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatab esmaspäeval, et Inglismaal kaovad veebruaris kõik riigisisesed koroonapiirangud.

Johnson leiab, et riik peab pandeemiaga kohanema. "See tähistab uhkuse momenti pärast meie riigi ajaloo üht raskeimat perioodi, hakkame õppima Covidiga elama," ütles pühapäeval Johnson.

"Pandeemia pole veel lõppenud, kuid tänu vaktsiinide levikule oleme nüüd sammu võrra lähemal, et naasta normaalse elu juurde. Saame kaitsta inimesi, kuid tagada ka nende vabadused," lisas Johnson.

Johnson teatab esmaspäeval, et positiivse testi korral ei pea inimesed minema enam eneseisolatsiooni. Kaob ka kaugtöö soovitus. Riik vähendab ka testimist, et vähendada suuri kulutusi. PCR-testid lähevad praegu riigile maksma umbes kaks miljardit naela kuus, vahendas The Times.

Maski kandmise kohustus säilib siiski tervishoiuasutustes ja hooldekodudes.

Šotimaa ja Wales loobuvad koroonapiirangutest märtsis. Põhja-Iirimaa loobus kõikidest piirangutest juba eelmisel nädalal.

Leiboristid leiavad, et kõikidest piirangutest ei tohi veel loobuda. "Praegu pole veel see õige tegu," ütles pühapäeval parlamendisaadik Wes Streeting.

Suurbritannias on täielikult vaktsineeritud 53 miljonit inimest ehk 77 protsenti kogu elanikkonnast. 91 protsenti üle 12-aastastest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.