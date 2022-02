Stoltenberg: Venemaa samm õõnestab pingutusi konflikti lahendamiseks

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas esmaspäeva õhtul, et mõistab isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariikide tunnustamise Venemaa poolt hukka.

"Mõistan hukka Venemaa otsuse tunnustada isehakanud Donetski rahvavabariike ja Luganski Rahvavabariiki. See õõnestab veelgi rohkem Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, see õõnestab jõupingutusi konflikti lahendamiseks ja rikub Minski kokkuleppeid, milles Venemaa on osaline," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg märkis, et 2015. aastal kinnitas ÜRO Julgeolekunõukogu, kuhu kuulub ka Venemaa, oma täielikku austust Ukraina suveräänsuse, iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu. Ta rõhutas, et Donetsk ja Lugansk on osa Ukrainast.

"Moskva jätkab Ida-Ukraina konflikti õhutamist, pakkudes separatistidele rahalist ja sõjalist toetust. Samuti üritatakse lavastada ettekäänet uuesti Ukrainasse tungida," sõnas Stoltenberg.

Ta kinnitas, et NATO toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust oma rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. "Liitlased kutsuvad Venemaad tungivalt üles valima diplomaatia tee ning viivitamatult tagasi pöörama oma massilise sõjalise koondumise Ukrainas ja selle ümbruses ning viima oma väed Ukrainast välja vastavalt oma rahvusvahelistele kohustustele," ütles Stoltenberg veel.

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeva õhtul, et Venemaa tunnustas Ida-Ukraina separatistlikke nn Donetski ja Luganski rahvavabariike iseseisvatena.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et arutas viimaste tundide sündmusi USA presidendi Joe Bideniga ning plaanis on ka telefonikõne Suurbritannia peaministri Joe Bideniga.

Zelenski kutsus kokku ka riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu koosoleku.