Zelenski: Ukraina piirid ei muutu vaatamata Venemaa avaldustele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pärast seda, kui Venemaa tunnustas separatistlikke Donetski ja Luganski nn rahvavabariike iseseisvana, et Ukraina rahvusvahelised piirid püsivad muutumatuna hoolimata Moskva avaldustest.

Zelenski ütles pöördumises rahva poole, et Ukraina on juba pikka aega olnud kõigeks valmis. Ta lisas, et Venemaa tegevus rikub Ukraina territooriumi terviklikkust ja suveräänsust.

Presidendi sõnul ei anna Ukraina kellelegi endast mitte midagi ning soovib poliitilist ja diplomaatilist lahendust kriisile.

Venemaa otsus nn rahvavabariikide tunnustamise kohta hävitab Zelenski sõnul kõik jõupingutused ning olemasolevad läbirääkimiste vormid rahu saavutamiseks. Tema sõnul võib otsus tähendada ka, et Moskva taganeb täielikult Minski kokkulepetest.

Zelenski ütles kõnes, et rahuvalvajate saatmisega separatistlikesse Donetskisse ja Luganskisse seadustas Venemaa enda sõjaväelased Ukrainas, kes on tegelikult olnud Donbassis juba 2014. aastast alates.

President lisas, et Ukraina tahab rahu. Ta soovib kutsuda kokku Normandia neliku erakorralise tippkohtumise. Nelikusse kuuluvad Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa ning see formaat loodi Ukraina kriisi lahendamiseks.

Presidendi sõnul ootab ta oma partneritelt selgeid ja tõhusaid toetussamme.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba vestles Euroopa Liidu välispoliika kõrge esindaja Josep Borrelliga. Kuleba sõnul sai ta kinnituse, et Euroopa Liidu vastus Venemaale on otsustav ja ühtne.

Kuleba lisas, et Venemaa samm oli ebaseaduslik.