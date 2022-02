Valitsus saatis NETS-i eelnõu riigikokku

Seadusemuudatuste järgi reguleeritakse edaspidi nakkushaiguse epideemilise leviku korral viiruse tõkestamiseks vajalikke meetmeid seaduse ja määruste tasandil. Meetmed tähendavad näiteks kohustust järgida nakkusohutuse ettevaatusabinõusid, kanda kaitsemaski, esitada terviseseisundit kinnitav tõend, anda analüüs ohtliku või eriti ohtliku nakkushaiguse tuvastamiseks. Kui valitsus soovib kehtestada muid meetmeid, kui seaduses otsesõnu loetletud, tuleb teavitada sellest riigikogu juhatust ja kuulata ära riigikogu valdkondliku komisjoni seisukoht.

Seni on COVID-19 kriisi ajal nakkushaiguse tõkestamise meetmeid kehtestatud valitsuse üldkorraldustega, mis on pälvinud kriitikat. Õiguskantsler Ülle Madise on märkinud, et arutelu parlamendis lubaks piirangute mõttekuse ja ulatuse paremini läbi arutada.

"Kui seadusemuudatused vastu võetakse, on valitsusel edaspidi selgem raamistik epideemia olukorras tegutsemiseks. See tähendab ka juhiseid, milliseid meetmeid võib valitsus kehtestada ja milliste jaoks tuleb saada heakskiit riigikogu valdkondlikult komisjonilt," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.