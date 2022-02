Eesti suursaadik Kiievis: Putini puhul peaks olema ammu selge, et ta valetab

Eesti suursaadik Kiievis Kaimo Kuusk ütles ERR-ile antud intervjuus, et Venemaa juhi Vladimir Putini puhul peaks olema kõigil ammu selge, et ta valetab. Eesti kodanikel on võimalik tema sõnul praegu lahkuda vaid maismaad pidi.

Milline on olukord Ukriana pealinnas?

Kui muidu oldi mures, siis on nüüd on ärevus. Hommikul vara viie paiku oli ka mingeid pauke kuulda. Mida täpsemalt, see päris selge veel ei ole. Nüüd on juba nii, et autod on bensiinijaamades järjekorras, tahavad ilmselt linnast välja sõita.

Kas saan õigesti aru, et Kiievit ikkagi on ka rünnatud?

Mingi informatsioon on, et Kiievi lähedal olev Borispoli lennujaam, see on hetkel suletud. Täpset infot, mis seal toimub, hetkel ei ole.

Rääkige nii palju kui te teate, milline on Venemaa rünnaku mastaap?

Praegu nii palju kui on olemas, on see, et on lastud Harkivit, seal olevaid sõjalisi objekte Odessa suunast ja Mariupoli suunast. Midagi on toimunud ka Borispoli lennujaama juures. Mingi info ütleb jällegi, et need olid ukrainlased, kes lasid seal hoopis droone. Aga täpsem info hetkel veel puudub.

Kuidas on reageerinud Ukraina? Kas on välja on kuulutatud sõjaseisukord? Pandud kehtima komandanditund?

Sõjaseisukord ilmselt tuleb. Eile õhtul võeti vastu erakorraline seisukord. Ega see väga palju sõjaseisukorrast ei erinegi. Nii et siit lähevad sujuvalt edasi.

Mis on ootus Ukrainas ka enne seda, kui Venemaa suure hooga peale tungis? Mida räägiti? Kas ootus on, et rahvusvaheline üldsus aitab Vene sõjamasina võimalikult kiiresti pidama saada? Kas ootus on see, et Ukraina suudab Vene sõjamasinale ka vastu seista ja ta oma piiridest välja suruda, kui ta tuleb? Mis on Ukraina perspektiiv?

Vastu astumine kindlasti, selles mõttes on neil enesekindlust küll. Ja ega sisenemine saab olema Venemaale ikkagi väga keeruline. Ja loomulikult oodatakse, et rahvusvaheline kogukond veel tugevamad sanktsioonid peale lükkaks. Need, mis eelmisel kahel päeval tulid, olid täiesti korralikud, aga nüüd on olukord juba jälle uus.

Missugusena nähakse Ukrainas Venemaa sõjalist plaani? Kui palju on jõutud sellest seal rääkida? Venemaa on teatanud, et proovib vältida tsiviilobjekte ja pommitada justnimelt sõjalist taristut. Putin rääkis oma pöördumises Ukraina desarmeerimisest. Kas pigem arvatakse Ukrainas, et Venemaa proovib kogu riigi üle kontrolli saavutada või midagi muud?

See on tõesti see, et arvatakse, et rünnak laiaulatuslik on. Ukrainlased ise on öelnud, et nad on igasugusteks stsenaariumiteks valmis. Ja Venemaa juhi puhul meil peaks olema ammu selge, et see mees valetab.

Mis on Eesti saatkonna ülesanne Kiievis?

Eesti saatkond on kohapeal, aitab Eesti kodanikke - see on konsulaarteenused. Oleme ukrainlastega ühenduses, vaatame, kuidas saame veel Ukrainat aidata.

Kas on ka teada, kui palju Eesti kodanikke võib Ukrainas olla?

Neid peaks olema ikkagi sadades veel, aga kõik ei pruugi tahta lahkudagi, neil on kodud siin.

Teie suursaadikuna jääte veel mõneks ajaks Kiievisse?

Jah, mina olen siin. Meie kaitseatašeega oleme need, kes püsivad nii kaua kui vähegi võimalik.

Millised on evakueerimise või eestlaste Ukrainast välja aitamise plaanid?

Lennud praegu ei toimi, nii et riigist välja saab mööda maismaad. Neid variante soovitame kasutada. Ja kui on vaja endal, siis me käivitame täpselt samad plaanid ehk maismaa.

Bussidega viiakse inimesed Poola poole üle?

Jah, bussidega, jalgsi üle. Seal juba on meie saatkond valmis ka aitama eestlasi.

Kas on teada, kas tsiviiltransport, mis puudutab busse, töötab?

Seda ma ei oska öelda praegu.

Teie ja kaitseatašee jääte nii kauaks Kiievisse, kuni Kiiev on ukrainlaste käes?

Jah, just.