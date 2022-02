Lauri propagandakanalitest: sõjaõhutamine on kriminaalkorras karistatav

Justiitsminister Maris Lauri avaldas imestust, et telekommunikatsioonifirmad jätkavad endiselt Vene propagandakanalite edastamist, kuigi tema väitel on sõjapropaganda ja sõjale õhutamine kriminaalkorras karistatav. Vajadusel peab Lauri sõnul sekkuma tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

"See on selline olukord, kus ilmselt nende kanalite vahendajad ei ole hetkel veel päriselt aru saanud, mida nad teevad. Eesti seaduste järgi on sõjapropaganda keelatud ja karistatav. Ma loodan, et edastajafirmad mõtlevad hästi tõsiselt järele ja panevad need kanalid kiiresti kinni," ütles Lauri ERR-ile.

Justiitsminister lisas, et sellele tähelepanu juhtimine on esmalt TTJA asi, kel tuleb ettevõtetele öelda, et kanalid kinni pandaks. Lauri sõnul hoiavad kindlasti korrakaitse- ja uurimisasutused toimuval silma peal.

"Neid asju kindlasti uuritakse ja niisama see kindlasti ei jää. Praegusel hetkel, kus reaalselt käib sõda, tuleb iseenesest juba reageerida. Kõige lihtsam on ettevõtetel endil see kinni panna ja ära lõpetada."

Lauri avaldas lootust, et tänase päeva jooksul need kanalid ühel või teisel moel kinni pannakse. "Kas nad saavad ise sellest aru või TTJA sekkub ja tuletab meelde nende kohustusi täita seadust," lisas Lauri.

Telia ja Elisa teatasid sel nädalal otsusest lõpetada koostöö Nord Print OÜ-ga, millele kuuluvad Eestis PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia ja mitmete teiste telekanalite edastamise õigused. Telekanalite edastamine pidi ettevõtete teatel lõppema aprilli lõpus.