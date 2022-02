Oidsalu: see, mida Eesti artikkel 4. aruteludel küsib, määrab meie tuleviku

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et see, mida Eesti läheb küsima NATO artikkel nelja konsultatsioonidel, määrab meie tuleviku pikaks ajaks.

"Me peame tegema restardi kogu meie liitlaste kohalolule. Ja seda tuleks seal artikkel 4. läbirääkimistel ka küsida. Me peame arvestama, et mingi hetk võib mängu tulla ka Hiina, mingid uued pingekolded Euroopas. See, mida valitsus praegu küsima läheb, määrab väga pika tuleviku," ütles Oidsalu.

Oidsalu rääkis, et praegu toimuv rünnak ja need teod Venemaa poolt lähevad kokku Vladimir Putini hommikul tehtud deklaratsiooniga. Oidsalu sõnul üritatakse jätta muljet ka tavalistele ukrainlastele, et praegune valitsus ei kontrolli tegelikult riigis toimuvat.

Ta märkis, et kuigi Kiievi vallutamine tundub oluline, siis sisuliselt ei pruugi see Venemaa jaoks nii oluline olla. "Oluline on see, mis nüüd järgmistel päevadel saama hakkab. Ma arvan, et järgmistel päevadel või homme selgub selle Vene esialgse operatsiooni edukus ja siis tehakse järgmised liigitused. Venelased ise ka jälgivad praegu, kuidas neil läheb, nad ei tea seda täpselt ette," kommenteeris Oidsalu.

"Zelenski ülesanne praegu on tõendada ära, et isegi kui mingid alad okupeeritakse täiendavalt ja ka mingi püsivam vastasseis tuleb, et siis ka okupeeritud aladel on oodata ukrainlaste relvastatud vastupanu. Ja see esialgne edu on võib-olla köömes selle kõrval, mis pärast saab. Sinna võrrandisse Ukraina ka praegu panustab," lausus Zelenski.

"Täna on ka see päev, kus Lukašenko sisuliselt lõpetas julgeolekupoliitilise omariikluse. See muudab päris palju Leedu jaoks, Läti jaoks ja ka Poola ja Eesti jaoks," ütles Oidsalu veel.

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et Venemaa eesmärk on praegu ilmselt võimalikult suurte kaotuste tekitamine Ukraina kaitseväele, samuti võimalik valitsuse muutmine.

Läbirääkimistele läänega ta väga tõenäoliselt praegu väga avatud ei ole. "Raske öelda, kas ta läänega praegu midagi läbi tahab rääkida, tõenäoliselt ta üritab saavutada oma eesmärke ja tekitada Ukraina kaitseväele võimalikult suuri kaotusi. Ma arvan, et me näeme veel järgmiste tundide või päevade jooksul tiibrakettide või ka ballistiliste rakettide tegevust, mida ta on siiamaani näidanud, samamoodi õhulööke. Minu andmetel on Vene Föderatsioon juba kandnud kaotusi oma õhuvahendites," ütles Herem.