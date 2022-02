Draghi: EL kehtestab väga karmid Moskva-vastased sanktsioonid

Itaalia peaminister Mario Draghi ütles neljapäeval, et Euroopa Liit (EL) kehtestab väga karmid Venemaa-vastased sanktsioonid ja sisukas dialoog Moskvaga on muutunud võimatuks.

"Olen alati arvanud, et igasugune dialoog peaks olema siiras ja kasulik. Kuid viimaste päevade kogemus näitab, et Venemaa valitsuse tegevus muudab selle dialoogi võimatuks," ütles Draghi.

Draghi kutsus Venemaa presidenti Vladimir Putinit üles lõpetama viivitamatult verevalamist ja viima oma väed Ukrainast tingimusteta välja.

"Me teeme koos liitlastega kõik, mis vajalik, et säilitada Ukraina iseseisvus ja Euroopa julgeolek ning rahvusvahelise korra terviklikkus," ütles Draghi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas neljapäeval samuti karmilt vastata Venemaa sissetungile.

"Sanktsioonid Venemaa vastu on agressioonist tingitud tasemel, Moskva on selles ise süüdi," ütles Macron.

Macroni sõnul kehtestab EL sanktsioonid Venemaa sõjalisele, majandus- ja energiasektorile.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kutsus samuti Putinit üles sõjategevust lõpetama.

"Putin toob oma lähinaabritele kannatusi ja hävingut. Ta seab ohtu süütute inimeste elud. See pole õigustatud, see on Putini sõda. Kutsun teda üles rünnakut kohe lõpetama," kirjutas Twitteris Scholz.