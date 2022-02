Karis: Venemaa tahab tõmmata Euroopasse uue eesriide

Karise sõnul nägime täna hommikul uuesti, kuidas Venemaa valib vägivalla ja agressiooni – viskab prügikasti ÜRO harta, rebib puruks rahvusvahelise õiguse, asub pommitama Ukrainat. Alustab sõda Euroopa südames.

Eesti koos liitlastega jälgis kuudepikkust Vene vägede koondumist Ukraina piirile ning lootis samas, et Venemaa president keerab viimasel hetkel tagasi või tõmbab pidurit, märkis Karis.

"Ta ei teinud seda. Ta oli oma otsuse juba langetanud. Otsuse hävitada demokraatlik Ukraina riik. Venemaa alustatud sõda on kuritegu, mis võtab paljude ukrainlaste ja venelaste elud. President Putinil oli võimalus nad ellu jätta, aga ta otsustas teisiti. Need ohvrid on tema hingel ja südametunnistusel," lausus Eesti riigipea.

Karise sõnul on Venemaa juhtkonna eesmärk ilmne: tõmmata Euroopasse uus eesriie, mis jagab riigid nendeks, kes võivad ise vabalt otsustada oma tuleviku üle, ja nendeks, kes seda ei või, sest peavad arvestama Venemaa meelevaldse arusaamaga sellest, millised on tema julgeolekuhuvid.

"Nii ei saa ega tohi juhtuda," kinnitas Karis, lisades, et teisipäeval Kiievis käies lubas ta Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et Euroopa ei jäta Ukrainat üksi. "Et me ei väsi ega kaota lootust, me teeme kõik, et ohjeldada agressorit. Ukrainal on väga palju sõpru. Üheskoos kehtestame uued ja mõjuvamad sanktsioonid Venemaale. Üheskoos toetame kõigiti Ukrainat. Üheskoos peame pakkuma Ukrainale selget Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi."

President rõhutas, et kaitstes Ukraina vabadust, kaitseme ka Euroopa Liidu liikmesriikide ja NATO liitlaste ning meie partnerite vabadust otsustada, kuidas ja kellega oma elu korraldada.

"Agressoriga me läbirääkimisi ei pea. Oma põhimõtteid hüljates või nendega laveerides muutuksime ise nõrgemaks. Sõja saab lõpetada ainult üks riik. Venemaa."

Karis väljendas uhkustunnet, et Eesti diplomaadid jätkavad sõja ajal tööd, ka Kiievis.

"Kinnitan riigikaitse kõrgeima juhina, et Eestil on julgust olla moraalne, meie kaitsevõime on veenev, kaitsetahe raudne, liitlassuhted tugevad ja hoitud. Nii on ka Eesti riik hoitud," lõpetas Karis oma esimese vabariigi aastapäeva kõne osa, mis oli pühendatud Ukraina olukorrale.