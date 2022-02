Vseviov: Putinit sunnib taganema lääne ühtsus

"See, mis täna on toimunud, on laiaulatuslik sõjaline agressioon. See on kuritegu rahu vastu. Ja kuritööle järgneb karistus. Seda karistust nüüd on mõnda aega arutatud ja koordineeritud Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu ja teiste vahel," ütles Vseviov.

"Täna on Euroopa Liidu juhid koos, et lõplikud otsused langetada. Erinevad variandid on laual, arutelud käivad, aga üksmeel on täielik. Venemaa on asetanud end sisuliselt paaria staatusesse. Need sanktsioonid saavad olema mõjusad, nende saab olema lühiajaline mõju ja ka pikaajaline mõju. See mõju saab olema mastaapne. Arutatakse seda, kuidas mõjutada neid, kes otsustavad, neid, kes otsustajaid mõjutavad, aga ka neid valdkondi, mis tagavad Venemaa majanduse pikaajalist potentsiaali," kommenteeris Vseviov.

Saatejuht Johannes Tralla küsis, millised on sammud, mis praegu sunniks Putinit peatama.

"See kriis ei saa veel mõnda aega läbi, see on pikaajaline. Kas Putinit midagi seda vahetut lahingutegevust peatama sunnib, on üks küsimus, teine küsimus on see, et rünnaku all ei ole mitte ainult Ukraina, vaid rahvusvahelise julgeoleku aluspõhimõtted. Ja selles pikaajalises protsessis sunnib Putinit taganema poliitiline isolatsioon, majanduslik mõju ja see, et tema soovitud lääne lõhenemine tõi hoopis vastupidise tulemuse. Ja ega see vabaduse leek seal Ukrainas ka kuhugi ei kustu," vastas Vseviov.

Küsimusele, kas Putini üle peaks kohut mõistma Haagis, vastas Vseviov, et see aeg tuleb ka.

"Tegemist on räige rahvusvahelise õiguse rikkumisega. Seda on kinnitanud kõik demokraatliku maailma riikide liidrid. Sellele on väga selgelt osundanud ka ÜRO peasekretär. Küll see kohtumõistmise aeg ka tuleb," ütles Vseviov.