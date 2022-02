USA kuulutas välja Moskva-vastased finantssanktsioonid

Bideni sõnul pole USA sanktsioonide kehtestamisel üksi ja teeb koostööd Euroopa Liidu ja G7 riikidega

USA piirab Venemaa võimalust teha äri dollarites. USA kehtestab sanktsioonid Venemaa pankadele, millel on kokku umbes triljoni dollari ulatuses vara. USA kehtestab ka kõrgtehnoloogiliste toodete ekspordipiirangud, vahendas CNN.

"Me blokeerime neli suurt panka. See tähendab, et kõik varad, mis neil USA-s on, külmutatakse. Me lõikasime ära ühe Venemaa suurima panga, mis omab kolmandikku riigis asuvatest pangavaradest," ütles Biden.

Bideni sõnul alustas Venemaa ettekavatsetud rünnakut Ukraina vastu. Bideni sõnul kavandas Moskva seda rünnakut ette mitu kuud.

Bideni sõnul kannab rünnaku eest täielikku vastutust Venemaa president Vladimir Putin.

"Putin on agressor. Putin valis selle sõja. Nüüd kannavad Putin ja tema riik selle tagajärgi," ütles Biden.

Bideni sõnul ulatuvad Putini ambitsioonid Ukrainast kaugemale.

"Tal on palju suuremad ambitsioonid kui Ukraina. Ta tahab taastada endist Nõukogude Liitu. Ma arvan, et tema ambitsioonid on täiesti vastupidised, kuhu ülejäänud maailm on jõudnud," ütles Biden.

Bideni sõnul pole tal plaanis Putiniga rääkida.

Biden kinnitas taas USA pühendumust NATO liikmesriikide kaitsmisele. "Astume samme oma NATO liitlaste kaitsmiseks. Eriti idas," ütles Biden.

Biden sõnul USA väed Ukrainasse ei lähe.

"Meie väed ei osale konfliktis Venemaaga Ukrainas. Meie väed lähevad Euroopasse kaitsma meie NATO liitlasi. USA kaitseb NATO territooriumi kogu Ameerika jõuga," ütles Biden.