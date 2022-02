Kreml teatas, et on valmis Ukrainaga Minskis läbirääkimisi pidama

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles reedel, et Moskva on valmis läbirääkimisteks Ukrainaga. Peskovi sõnul võib Moskva saata delegatsiooni Minskisse ja kohtuda seal Ukraina delegatsiooniga.

"Teatavasti teatas täna Ukraina president Zelenski oma valmisolekust arutada Ukraina neutraalset staatust. Venemaa president ütles, et meie eesmärk on aidata Donbassi Ukraina demilitariseerimise ja denatsifitseerimise kaudu. See on neutraalse staatuse lahutamatu osa," ütles Peskov.

"Selles kontekstis on Vladimir Putin vastuseks Zelenski ettepanekule valmis saatma Minskisse Venemaa delegatsiooni, et seal pidada läbirääkimisi Ukraina delegatsiooniga," lisas Peskov.

Zelenski kutsus varem reedel korduvalt Putinit üles alustama läbirääkimisi.

"Tahaksin veel kord pöörduda Vene Föderatsiooni presidendi poole. Võitlused jätkuvad kogu Ukraina territooriumil. Istume läbirääkimiste laua taha, et lõpetada inimeste tapmine," teatas Zelenski.