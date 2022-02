Nädalavahetusel on ETV ja ETV+ kanalitel erisaated Ukraina sõja teemal

Ukraina sõja tõttu jõuab sel laupäeval ja pühapäeval ETV ja ETV+ eetrisse "Aktuaalse kaamera" päevane erisaade. ETV lisab nädalavahetusel telekavasse ka "Esimese stuudio" erisaated.

ETV teeb laupäeval kella 15-17 otseülekande Vabaduse väljakul toimuvast miitingust "Toetame Ukrainat!". Reporterid on Taavi Eilat ja Heleri All.

ETV programmi lisandub sel laupäeval ja pühapäeval päevane uudistesaade kell 13 ja ETV+ kanalil venekeelne uudistesaade kell 13.30. Õhtused "Aktuaalse kaamera" uudised on ETVs jätkuvalt kell 18.30 ja 21.00. Venekeelne "Aktuaalne kaamera" on ETV+ kanalil kell 20, sellest laupäevast on uudistesaade tavapärasest pikem.

ETV toob nii laupäeval kui ka pühapäeval vaatajateni "Esimese stuudio" erisaated, saatejuht on Andres Kuusk. Saated on eetris pärast õhtust "Aktuaalset kaamerat" – laupäeval kell 21.35 ja pühapäeval kell 22.00.

ERR-i uudistetoimetus vahendab Ukrainas toimuvat eesti, vene ja inglise keeles ERR.ee portaalis ja selle alamportaalides rus.err.ee ja news.err.ee. Ukrainas toimuvat vahendavad operatiivselt ka raadiouudised ning Vikerraadio ja Raadio 4 saated.