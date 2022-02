"Rahva teenrid": Ukraina põgenikke tuleb Eestis hästi vastu võtta

Krister Parise sõnul ei adu me päris hästi, mis Ukrainas sünnib: kuidas on ukrainlaste elu muutunud vaid paari päevaga. Näiteks metroorongid enam ei sõida, sest metrood on nüüd varjendid.

Parise sõnul hakkavad sõja tagajärjed varsti ka Venemaale kohale jõudma koos hukkunud sõdurite kirstudega. "Venemaa Sõduriemade Komitee on võimas organisatsioon, mis tõstab peagi hädakisa," märkis Paris.

Mirko Ojakivi sõnul saavad kõik tavalised Eesti inimesed samuti Ukrainat aidata: teha annetusi Punasele Ristile ja Pagulasabile. "Põgenikke tuleb vastu võtta, sest ühel hetkel võime olla meie samas olukorras, ja mida me siis teeksime kui teised riigid ütleksid, et minge äkki kuhugi mujale," rääkis Ojakivi.

Paris rõõmustas, et Poola valmistub Ukraina põgenike vastuvõtuks, olgugi et Lähis-Ida pagulaste suhtes oli riik äärmiselt vaenulik. "Eestis on ka positiivne trend, et inimesed mõtlevad, kas nad saavad panna Ukraina põgeniku oma vabale elamispinnale elama. Et ukrainlased saaksid lageda taeva alt ära," rääkis Paris.

Inimestega tuleb rääkida erinevalt

Ojakivi sõnul on Eesti teinud Ukraina suunal õigeid asju, andnud abi, teinud toetusvaldusi, aga eks nüüd ole Keskerakonnal aeg peeglisse vaadata, kas neil on vajalik toetus Ukrainale. "Ma ei pea silmas pealiini, vaid isikuid, kes jätsid hääletamata Ukraina toetusavalduse poolt riigikogus," rääkis Ojakivi.

Ojakivi märkis ka, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tegi avalduse Ukraina teemal eesti ja vene keeles, aga need olid erinevad. Venekeelses postituses ei nimeta ta Venemaad ja ütleb, et Ukrainat rünnatakse, mitte ei ütle, et Ukraina pinnal sõditakse. "Kas peaks eri keeles eestlaste ja venelastega?" küsis Ojakivi.

Paris leidis, et see on õige. "Inimestega tuleb rääkida erinevalt, lähtuvalt sellest, kuidas sõnumeid vastu võetakse. See on elementaarne kommunikatsiooniteooria," sõnas Paris.

Sanktsioonide mõju selgub ajapikku

Aivar Hundimäe hinnangul on sanktsioonide pakett mõjus, aga ei anna kohe tulemust. "Venemaa majandussektor saab väga tõsiselt pihta, näiteks lennutööstus. Sanktsioonide mõte on muuta oligarhide elu ebamugavaks, sest neil on võibolla mingi mõju Vene võimuladvikule. Ma usun, et sanktsioonid hakkavad mõjutama poliitilisi protsesse. Nad ei pane Putinit täna rünnakut lõpetama, aga võivad aidata Putini võimu murendada," rääkis Hundimägi.

Ojakivi taunis, et Euroopas leidub riike, kes ütlevad, et ärme venelastele Swifti maksesüsteemi keela.

Hundimäe sõnul on maksesüsteemi keelamine ju endiselt laual. "Et seda kohe ei kehtestatud, ei pruugi olla kõige valem samm," ütles Hundimägi.