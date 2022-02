Times: Vene palgasõdurid proovivad Kiievis Zelenskit mõrvata

Kiievis tegutsevad Wagneri palgasõdurid. Wagnerit juhib Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane. Wagneri sõdurid saabusid Kiievisse Aafrikast. Kreml pani Zelenski meeskonnaliikmete eest välja pearaha, teatas The Times.

Ukraina valitsus sai Wagneri sõdurite kohalolust teada laupäeva hommikul. Kiievis kuulutati siis välja 36-tunnine komandanditund. Selle eesmärk on puhastada linn Vene sabotööridest.

Jaanuaris saabus Ukrainasse kokku 2000-4000 Vene palgasõdurit. Hulk palgasõdureid saadeti Ida-Ukrainasse. 400 palgasõdurit sisenesid Valgevene kaudu aga Kiievisse.

Zelenski nõustus pühapäeval saatma Valgevene piirile delegatsiooni, mille eesmärk on kohtuda Venemaa meeskonnaga.

"Palgasõduritele on öeldud, et Putin soovib lühikest pausi, et teeselda, et peab Zelenskiga läbirääkimisi. Kokkuleppele aga ei jõuta ja tegemist on pettemanöövriga," ütles Wagneriga seotud allikas ajalehele The Times.

Lisaks Zelenskile on palgasõdurite nimekirjas veel 23 Ukraina poliitikut, nende seas ka Kiievi linnapea Vitali Klitško ja tema vend Vladimir.

Palgasõdurid kiitlevad avalikult, et teavad, kus president asub. Zelenski teatas eelmisel nädalal, et temast on saanud sihtmärk number üks. USA pakkus Zelenskile ka võimalust põgeneda, kuid president otsustas jääda Kiievisse.

Wagneri palgasõdureid juhib Putini liitlane ja sõber Jevgeni Prigožin. Palgasõdurid tegutsevad Aafrika riikides.

"Nad on väga tõhusad, sest neid on raske tabada. Nad võivad ilmuda ootamatult, teha väga vägivaldseid tegusid ja siis jälle kaduda. Samuti pole nad otseselt seotud Venemaa valitsusega," ütles Suurbritannia endine kõrge sõjaväejuht Richard Barrons.

Kreml usaldab Wagneri sõdureid rohkem kui regulaarvägesid. Allikate teatel teavitati Wagneri sõdureid sissetungist Ukrainasse palju varem, kui Vene armee sellest teada sai. Allikate teatel muretses Kreml, et Vene sõdurid oleksid korraldusest võinud keelduda.