Vitsur: rahvusvahelise äri piiramine on rubla kukkumisest olulisem

"Rubla on siseraha, sellle kukkumine Vene majandusele nii hirmus ei ole. Sellele ma ei looda, loodan pigem mõjudele, mida avaldavad sanktsioonid Vene rahvusvahelisele ärile, nende tegevus on tugevalt häiritud," sõnas Vitsur.

Võtame kasvõi lennufirmad või need ettevõtted, kes Venemaal töötavad ja ei saa sanktsioneeritud koostisosade tõttu tööd jätkata. Need mõjud on tugevamad kui rubla kukkumine ja nad on pikaajalised. Suurem mõju tuleb sealt," ütles ta.

Vitsur märkis, et sanktsioonide mõjud ei avaldu kohe ning Venemaa börsi kukkumine riigile olulist mõju ei avalda. "Venemaa börsil ei ole erilist tähtsust Vene majanduses. Mõjuvad rahvusvahelised sanktsioonid, mis mõjutavad Venemaa sidet muude turgudega, muude riikide ja majandustega," ütles ta.

USA teatas ka, et keelab Venemaa keskpanga tehingud dollarites, mis takistab VItsuri sõnul Venemaa majandustegevust palju rohkem. "Kui sa ei saa osta ega müüa, siis ei saa neid tehinguid teha, majandada. See, mis toimub läbi finantssüsteemi, see on kõige suurema mõjuga," ütles Vitsur.