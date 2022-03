Volodõmõr Zelenski – telekoomikust rahvusvaheliseks kangelaseks

Mees, kelle Vladimir Putin on Ukraina sõjaga sisuliselt tituleerinud vaenlaseks number üks ja natsiideoloogia elluviijaks, on tegelikult ise juudi päritolu, 1978. aastal sündinud ja nooruspõlves Ida-Ukrainas elanud Volodõmõr Zelenski. Kuigi praegu kahe lapse isa õppis muu hulgas juristiks, siis tema tähelend ja kutsumus on peamiselt näitlemine, täpsemalt satiir ja komöödia.

ERR-i ajakirjanik, praegu Ukrainas sõda kajastav Astrid Kannel nentis, et Zelenski oli populaarne juba enne, aga tema tõeline tähelend oli telesarjas "Rahva teener", kus ta mängis presidenti.

Sarjas "Rahva teenrid" saab lihtne ajalooõpetaja üleöö Ukraina presidendiks, annab ametivande ja peab riigis hakkama kõige kiuste korda majja lööma. Neli aastat hiljem, 2019 juhtus see reaalsuses - sama koomik ja naljamees valiti päriselt riiki juhtima.

Kuigi üheltpoolt proovis koomikust president hoida show-mehe kuvandit ja näiteks ametisse vannutamisel lõi kohalesaabunutega maja ees plaksu ja suudles päid, siis sisus muutus ta tõsisemaks ja juba esimeses parlamendikõnes nahutas veteranpoliitikud läbi ning saatis ülemraada laiali.

Esimesed kaks aastat oli Zelenski justkui õpipoisi rollis - ta oli maha raputanud "koomiku" kuulsuse, aga hoidis ikkagi efektset ja populistlikku joont kasvõi oma videopöördumistes. Euroopa Liidu suursaadiku Ukrainas Matti Maasika sõnul on Zelenski muutunud poliitikuna sisuliseks.

"Ei saa öelda, et tal oleks erilist poliitilist ideoloogiat, aga ta on surunud läbi mitmed suured asjad, suured reformid, mis on väga ebapopulaarsed. Näiteks põlumajandusmaa müügi lubamine," ütles Maasikas.

Teisalt oil Zelenski toetus hakanud kukkuma ja langustrendis kuni 24. veebruarini, mil Venemaa kuulutas Ukrainale sõja.

"Selles olukorras, kus ta praegu on ja kuidas ta on käitunud, on minu hinnangul temast juba saanud ikoon, samasugune ikoon nagu Che Guevarast. Ilmselt hakkavad tema pildid olema särkide peal. Ja kui ma vaatan, kuidas ta suhtleb muu maailmaga, ta on suutnud teha Ukrainast kogu maailma teema," rääkis Kannel.

Kohati jääb mulje, et Zelenski juhib sõda läbi sotsiaalmeediapostituste, andes regulaarselt rindeteateid, tänades ja motiveerides lääneriike Ukrainat toetama, aga kõige olulisemalt julgustades oma rahvast relvi haarama ja sõdima. Sealhulgas seisab ta ise koos nendega nagu rahva teener.

Astrid Kannel ütleb, et Zelenski videod on Ukraina konflikti ülesed.

"Me elame juba pikka aega koroonaga, me elame väga pikka aega maailmas, kus demokraatia on kergelt nagu hääbumas, kus kõikvõimalik labasus ja iseenda huvides rabelemine on esiplaanil ja järsku meil on selline terav, mingis mõttes isegi mustvalge konflikt, kus ei ole nagu millegi üle vaielda, et kellel on õigus, kellel ei ole. See on nagu nii lihtne konflikt, kus on hea valida poolt," arutles Kannel.

"Ja sellises olukorras tehtud sellised universaalsed klipid tuletavad meelde kõigile meile, mis on õigus, mis on õiglus, mis on vaprus, kas mina olen ka vapper. Kuidas mina käituks, kui on nii? Need on hästi olulised küsimused, mida iga inimene peab aeg-ajalt ikkagi esitama. Ja seda need klipid teevad ja sellepärast nad puudutavadki inimesi rohkem kui ainult Ukraina kriisi raames."