Sanktsioonid annavad tõsise löögi Vene lennundusele

Sanktsioonide tõttu uusi lennukeid liisida ei saa, aga ka olemasolevad lepingud tuleb lõpetada 30 päeva jooksul. Venemaa on rentinud ligi 500 lennukit, mille turuväärtus on kümme miljardit dollarit. Euroopa osakaal on sellest pool. Keelatud on ka lennukikomponentide müük.

"Kõik need tellimused, mis Venemaalt tulevad, jäävad rahuldamata. Ja peamiselt need lennukid, millega nad opereerivad - Airbus, Boeing - ongi tegelikult kas Ameerika Ühendriikide või Euroopa päritolu ja nendele see varuosade tarne on praktiliselt null. Kui hooldust nad võivad oma riigis teha, siis varuosi seal kohapeal üleöö tootma ei hakka. Ma arvan, et see tähendab nende lennundusele väga-väga suurt kriisi," rääkis Magnetic MRO juht Risto Mäeots.

Venemaavastaste sanktsioonide paketis on lennundusel suur mõju, ütles majandusminister Taavi Aas.

"Kõik, mis puudutab pangandust, on kõige tõhusam meede. Aga igal teisel täiendaval meetmel sinna juurde on kindlasti oma mõju. Praktiliselt on ju lõppenud Venemaalt lendamine või Venemaale lendamine," rääkis Aas.