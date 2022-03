Kaitseväe luurekeskus: Odessa dessandiks on lähipäevil ebasoodne ilm

Kaitseväe luurekeskus tegi ülevaate olukorrast Ukrainas ja teatas, et Venemaa relvajõud ei ole ööpäeva jooksul kuigi palju Ukrainas edenenud. Odessa dessandiks on luurekeskuse info kohaselt lähipäevil ebasoodsad ilmaolud.

Sarnaselt kahele eelnevale ööpäevale jätkasid ka 2. märtsil Vene Föderatsiooni relvajõud õhu- ja raketirünnakute ettevalmistamist ning läbiviimist Valgevene territooriumilt. Jätkub ka Valgevene relvajõudude poolne sõjaline surve Ukrainale. "Toimuvad ründelennukite lennud Ukraina piiri lähistel ning Valgevene õhudessant- ja erivägede üksused on kõrgendatud lahinguvalmiduses. Samas puuduvad jätkuvalt kinnitused Valgevene üksuste kaasamisest Ukraina ründamisse," seisis ülevaates.

Luurekeskus märkis, et Vene Föderatsioon esmakordselt avaldas ka ametliku statistika kaotuste kohta, mis on 498 surnut ja 1597 vigastatud. Kuigi need numbrid on luurekeskuse hinnangul alahinnatud, torkab silma kõrge hukkunute osakaal, mis on 3,2 vigastatut ühe surnu kohta.

See viitab luurekeskuse hinnangul sellele, et Venemaa relvajõududel on puudulikult üles ehitatud meditsiiniline evakuatsioon. Samuti ei ole luurekeskuse hinnangul alust Venemaa väidetel, et on saavutatud täielik õhuülekaal.

"Venemaa Föderatsiooni relvajõududel puudub korralik olukorrateadlikkus ja ei julgestata oma kolonne, mida Ukraina relvajõud varitsevad ja tekitavad suuri kaotusi nii elavjõus kui ka tehnikas," märkis luurekeskus.

Murettekitavaima arenguna on luurekeskuse sõnul jätkuvalt kõigis Venemaa pealetungisuundades intensiivistunud Venemaa relvajõudude kaudtuletegevus, millega on kaasnenud järjest laienev tsiviiltaristu ründamine.

"Teateid teadlikust tsiviiltaristu pommitamisest nii rakettide kui kaudtulega tuleb pea igast linnast, mida Venemaa väed ründavad. Sarnast mustrit on täheldatud Vene vägede puhul ka varasemalt, näiteks 2008. aasta agressioonis Gruusia vastu ja Süüria konfliktis alates 2015. aastast. Sellest tulenevad kütte, vee jm elutähtsate teenuste katkestused raskendavad eelkõige tsiviilelanike olukorda," märkis luurekeskus.

Luurekeskus tõstis esile, et Ukraina relvajõududele on viimastel ööpäevadel jõudnud teistest riikidest materiaalset toetust, eelkõige tankitõrje- ja õhutõrjerelvastust.

Kiievi suunas ei ole luurekeskuse andmetel võrreldes eelneva kahe ööpäevaga toimunud Vene üksuste olulist edenemist. "Eelnevates ettekannetes kirjeldatud Vene relvajõudude mastaapne koondumine Kiievist loodes ning nende hargnemine ja liikumine linna suunas toimub üksnes kohati ning aeglaselt. Võimalik, et selle põhjuseks on nii liikumiste korraldamise keerukus kui ka piirkonna maastik, mis takistab Vene üksuste kiiremat hargnemist. Samaaegselt jätkuvad raketilöögid Kiievi linna pihta."

Harkivi linn on luurekeskuse info kohaselt olnud jätkuvalt Vene kaudtule löökide all. Ööl vastu 3. märtsi pommitati Izjumi, linnavalitsuse teatel said tabamuse kesklinnas asuvad elumajad.

Donetski lähedal Horlivkas sooritasid Ukraina üksused 2. märtsi hommikul vasturünnaku ja saavutasid linna üle lühiajaliselt kontrolli, kuid taktikalistel kaalutlustel otsustati liikuda tagasi algsele kaitsejoonele," märkis luurekeskus.

Luurekeskuse ülevaate järgi on Hersoni linnas Vene relvajõud saavutanud osalise kontrolli. "On ebatõenäoline, et Vene relvajõud on linna puhastanud Ukraina vastupanust, seega on tõenäoline, et järgmistel päevadel peavad Vene väed hakkama linna puhastamisega tegelema, mis omakorda nõuab täiendavat ressurssi. Jätkuvad massiivsed kaudtulelöögid Mariupolile. Oodatud dessant Odessale ei ole alanud ning lähema kahe päeva ilmastik on selle sooritamiseks äärmiselt ebasoodne," seisis ülevaates.