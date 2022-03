Stoicescu: Ukrainasse jõudnud relvad piiravad Venemaa õhujõudude võimalusi

Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul on Venemaa praegu valmis pikalt sõda pidama. Teiste riikide Ukrainasse saadetud relvad on kohale jõudnud, mis piirab Venemaa õhujõudude kasutamise võimalusi.

Stoicescu sõnul on praeguseks näha, et Venemaa on valmis pikaks sõjaks. "Ainus linn, mida nad on seni suutnud ära võtta on Herson ja nagu näha, kohalikud inimesed seal okupantidele ei allu," ütles ta.

"Ma arvan, et lõppkokkuvõttes kui see sõda lõpeb, saab olema väga raske Venemaad välja ajada nendelt aladelt ja nendest linnadest, mida nad on okupeerinud. Selles mõttes sõjategevuse käigus tuleb Ukrainal pingutada, et Vene väed minema lüüa," ütles Stoicescu.

Stoicescu sõnul on Venemaa peamiseks eesmärgiks Kiiev, mille ära võtmine ei edene. "Ja Harkiv, mida nad arvasid, et võtavad kergesti, arvestades, et seal üle 80 protsendi inimestest räägivad vene keelt. Aga nad peavad vapralt vastu ja võitlevad oma linna eest. Ja loomulikult maismaakoridor Krimmi läbi Mariupoli, aga Mariupoli linn, olles ümber piiratud, ka sõdib vastu," ütles ta.

Laupäeval on tugevaid kannatusi kandnud Venemaa õhuvägi, Stoicescu hinnangul on selle taga ilmselt lääneriikide saadetud tehnika kohale jõudmine. "See piirab paljuski venelaste õhujõudude kasutamise võimalusi, eriti madalal kõrgusel," sõnas ta.

NATO ei taha anda lennukeelutsooni kehtestamisega Venemaale põhjust sõja laiendamiseks. "Me peame mõistma, et oleme kehtestanud tugevaid majandussanktsioone, püüame läbi nende Venemaad mõjutada. Mis on Venemaa instrumendid? Hirmutamine ja valetamine. Psühholoogiline ja informatsiooniline sõda. Mis puudutab infosõda, siis Putin peab seda peamiselt oma enda rahva vastu, nüüd tal enam vaevalt õnnestub kogu maailma lollitada nagu varem. Psühholoogilises sõjas püüavad nad meid ähvarada tuumarelvaga," ütles ta.

Stoicescu sõnul annavad ukrainlased head eeskuju, kuidas mitte karta ja Venemaa provokatsioonidele mitte alluda.