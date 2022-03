Blinken: Moldova väärib Lääneriikide austust

"Tegu on suure saavutusega riigi poolt, mille rahvaarv jääb alla kolme miljoni ja kus inimeste sissetulekud on suhteliselt tagasihoidlikud," ütles vastuseks Blinkeni kiidukõnele Moldova president Maia Sandu. Moldovasse on praeguseks sõja jalust põgenenud juba üle 230 000 ukrainlase.

Blinkeniga kohtunud Sandu sõnul on põgenikud saanud toitu, transporti ja ajutist peavarju. Paljud ukrainlased ei ela mitte põgenikekeskuses, vaid lahkete moldovalaste juures kodus.

USA presidendi Joe Bideni valitsus on eraldanud 2,75 miljonit dollarit, et aidata Moldoval ja teistel Ukraina naaberriikidel lahendada humanitaarkriisi ja vastu võtta Ukraina põgenikke.

Blinken väljendas ka USA täielikku toetust Moldova iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Blinken lubas Moldovale igakülgset toetust juhul, kui Venemaa riiki järgmisena ründama peaks. Maia Sandu sõnul võib just Moldova olla Putini Venemaa järgmine sihtmärk pärast Ukraina langemist. Olukorda pingestab veelgi Transnistria separatistlik territoorium, kus viibib alaliselt üle tuhande Vene sõduri.

Moldovast sõidab Blinken edasi Leetu, Lätisse ja Eestisse.