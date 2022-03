Moldova president nõudis Vene vägede lahkumist Transnistriast

"Moldova on selgelt mõista andnud, et Venemaa mängib olulist rolli kõiges, mis on seotud Transnistria konfliktiga. Me oleme kogu aeg nõudnud ja nõuame jätkuvalt Vene vägede äraviimist Transnistriast, nõuame [seal asuva] sõjamoona utiliseerimist," ütles Sandu kolmapäeval koos Moldovas visiidil viibiva Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega peetud ühisel pressikonverentsil.

"Me jätkame üleskutseid selle konflikti rahumeelseks reguleerimiseks. Teeme kõik, et leida diplomaatiline, poliitiline ja rahumeelne lahendus," lisas Sandu.

Iohannis lisas omalt poolt, et Transnistria konflikti lahendamine ei tohiks kahjustada Moldova liikumist Euroopa Liiduga ühinemise suunas.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) hääletas teisipäeval Venemaa organisatsioonist väljaviskamise poolt. Sama otsuse tegi ka liikmesriikide valitsusi esindav ministrite komitee ning kolmapäeval langetati Euroopa Nõukogu peakorteri ees Strasbourgis Vene lipp.

Samas kutsus ENPA andma Ukrainale õhukaitserelvi ning kiitis heaks resolutsiooniparanduse, millega tunnistas Dnepri vasakkaldal asuva separatistliku Transnistria, kus asuvad Vene väed, Venemaa okupatsioonitsooniks.

Venekeelse enamusega Transnistria kuulutas end Moldovast iseseisvaks 1990. aastal. Seal asuvad Venemaa 14. armee üksused toetavad Transnistria režiimi sõjaliselt ja majanduslikult ning nimetavad enda rahuvalvevägedeks. Rahvusvaheline üldsus peab Transnistriat Moldova osaks.

Venemaa lubas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 1999. aasta tippkohtumisel Istanbulis viia oma üksused ja laskemoon 2002. aasta lõpuks Moldoast välja, kuid ei ole seda siiani teinud. Transnistria Kolbasna Rõbnitsa külas asuvates ladudes on rohkem kui 20 000 tonni laskemoona, vahendas veebikanal Ukrinform.ua.

2017. aasta mais leidis Moldova konstitutsioonikohus, et Vene vägede jätkuv kohalolek Transnistrias läheb vastuollu Moldova neutraalse staatusega.

Läänemeelne Sandu võitis Moldova presidendivalimised 2020. aasta novembris, ta asus Vene-meelse Igor Dodoni asemele.