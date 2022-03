Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste kolmas voor läbimurret ei toonud

"Kolmas läbirääkimiste voor on lõppenud. On väikesed positiivsed arengud humanitaarkoridoride logistiliseks parendamiseks," ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul toimusid intensiivsed läbirääkimised, et leida leida konfliktile poliitiline lahendus, kehtestada relvarahu, lisaks arutati julgeolekutagatiste üle.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI