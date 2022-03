USA saadab Euroopasse veel 500 sõjaväelast

Pentagoni pressiesindaja John Kirby selgitas esmaspäeval, et täiendavad sõjaväelased paigutatakse Poolasse, Rumeeniasse, Saksamaale ja Kreekasse, edastab CNN.

Täiendavate jõudude hulgas on Washingtonist Kreekasse saadetav KC-135 tankurlennuk ning 150 tankimise toetamiseks mõeldud inimest.

Georgia osariigi baasist saadetakse Poolasse ja Rumeeniasse 40 õhutoetusoperatsioonide keskuse liiget.

Saksamaale läheb 300 sõjaväelast Põhja-Carolina ja Georgia osariigi baasidest, et luua moodullaskemoona ja tugihoolduse ettevõte.

"Need on puhtalt kaitsejõud," ütles Kirby. Ta lisas, et tegemist on toetusüksustega juba varem teatatud 7000 sõjaväelasele, kes Euroopasse saabuvad.