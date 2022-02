Poola jõudsid täiendavad USA sõjaväelased

Algselt pidid Ameerika Ühendriigid täiendama oma üksuste suurust 1700 sõduriga, kuid eelmise nädala otsusega kasvab USA kontingent 5000 sõdurini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Joe Bideni sõnul on täienduse eesmärk NATO idatiiva tugevdamine võimaliku Venemaa ohu vastu.

Esmaspäeval jõudis Leetu ka Saksamaa täiendus, esimesed 70 sõdurit 360 sõdurist, keda Berliin on lubanud NATO lahingugrupi tugevdamiseks saata.

"Eelmisel kolmapäeval langetas Saksamaa eelhoiatuse aega 30 päevalt viiele. See on tugev signaal, et Saksamaa tahab ja on valmis tugevdama lahingugruppi kohe, kui vajadus tekib. Lähipäevade jooksul peaks saabuma 350 lisasõdurit ja sadakond masinat. Viimaste hulgas on ka haubitsad, mis tugevdavad meie üksust," rääkis NATO lahingugrupi komandör Daniel Andre.