Ukraina püüab evakueerida elanikke, Venemaa ründas taas humanitaarkoridori

Ukraina relvajõudude peastaap selgitas teisipäevahommikuses ülevaates, et Venemaa jätkab rünnakuid, kuid nende vägede edenemise tempo on oluliselt aeglustunud. Ukrainlased jätkavad kaitseoperatsioonidega nii riigi lõuna, ida kui ka põhja sõjatsoonides.

Jätkub Tšernihivi linna kaitse Siverski suunal. Siverski suunal viivad Vene väed läbi ründeoperatsiooni, et blokeerida Tšernihiv ja valmistuda rünnakuks Sumõ vastu.

Jätkub ka Kiievi linna kaitse eri suundadel. Ukraina relvajõudude väitel paigutusid Vene väed esmaspäeval ümber, et Kiievile tormijooksu korraldada. Relvajõudude sõnul kavatsevad Vene väed ühendada rünnakuks kokku mitmed jõud, sealhulgas kaasata Ramzan Kadõrovi erikaardiväerügemendi ning erasõjaväekompanii Liga (endine Wagner).

Ukraina lõunapoolses operatsioonitsoonis tehakse riigipiiri kaitseoperatsioon ja jätkatakse mereranniku kaitset. Endiselt peetakse Mõkolajivi eeslinnades lahinguid, kus Vene väed korraldavad oma jõude ümber, et pealetungi jätkata.

Teistel suundadel käivad stabiliseerimistoimingud ja territoriaalkaitse ülesandeid korraldatakse konkreetsetes operatsioonipiirkondades.

Ukraina õhujõud on edukalt tõrjunud Venemaa raketirünnakuid, mis on suunatud Ukraina jaoks kriitilistele infrastruktuuri ja militaarobjektidele.

Ukraina armee teatel on okupandid lahingulisest ebaedust üha enam demoraliseeritud ja kipuvad üha enam rüüstama ja rikkuma sõjakonflikte käsitlevat rahvusvahelist õigust.

"Nii Harkivi, Sumõ, Tšernihivi kui ka Kiievi regioonides toimub Vene okupantide poolt ajutiselt okupeeritud territooriumidel röövimine, vägivald kohalike vastu, tsiviileluruumide hõivamine, miinide panek tsiviilinfrastruktuuri objektidele."

Venelaste poolt ajutiselt okupeeritud Hersoni ja Mõkolajivi territooriumidel kasutavad sissetungijad kohaliku elanikkonna mõjutamiseks psühholoogilisi lahingüksusi. Ukraina luure andmeil on seal 10 taktikalist gruppi psühholoogilisi võitlejaid, et kohalike inimeste peal mõjutustööd läbi viia.

USA analüütikud: Kiievit rünnatakse 24-96 tunni jooksul

Ameerika Ühendriikide sõjauuringute instituudi analüüsi kohaselt valmistuvad Venemaa väed lähipäevil Kiievit ründama.

Ukrainas toimuvat tähelepanelikult jälgiv USA mõttekoda kirjutab oma päevaülevaates, et "Vene väed koonduvad Kiievi ida-, loode- ja lääneservadesse, et rünnata pealinna järgmise 24-96 tunni jooksul." Logistikaprobleemidega kimpus Vene väed on viimasel ajal vaevaliselt edasi liikunud, kuid mõttekoja teatel "toovad nad varustust ja abiväge ning korraldavad suurtüki-, õhu- ja raketirünnakuid, et nõrgestada kaitset ja hirmutada kaitsjaid enne rünnakut".

See võib kaasa tuua sõja kriitilise hetke, sest mõttekoja hinnangul võivad Vene väed oma eesmärgi saavutada tõenäolisemalt kui varasemates rünnakutes.

The Kyiv Central Railway Station pic.twitter.com/eLnpBj2al4 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 8, 2022

Ukraina: Venemaa ründas Mariupoli humanitaarkoridori

Ukraina kaitseministeeriumi teatel takistasid Vene väed kolmapäeval taaskord Mariupoli rahumeelsete elanike evakueerimist suunates humanitaarkoridorile tule.

Ukrainlaste teatel on hukkunud 12 000 venelast

Ukraina sõjajõudude teatel on teisipäevase seisuga Vene väed kaotanud Ukrainas 48 lennukit, 80 helikopterit ja 303 tanki. Vene vägede inimkaotused ulatuvad Ukraina teatel 12 000 hukkunud sõdurini.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 8, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/eZHQUQCZlX — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

Venemaa avas teisipäeval humanitaarkoridorid

Reutersi teatel avaneb Sumõ linnas teisipäeva hommikul humanitaarkoridor. Esimene bussidest ja autodest koosnev konvoi alustab liikumist kell 10, ütles Ukraina asepeaminister Iryna Vereshchuk. Ukraina välisministeeriumi teatel viiakse põgenikud, kelle hulgas on ka seni Sumõsse lõksu jäänud välistudengid, Poltava linna Ukrainas.

Reutersi teatel on teisipäevaks keskpäevaks sõitnud ka Mariupolisse humanitaarkoridori kasutades 30 bussi. Sadamalinn on kannatanud tugeva pommitamise tõttu. President Zelenski sõnul suri Mariupolis, kus pole mitu päeva olnud vett, elektrit ega kütet, dehüdratsiooni tõttu laps. Mariupoli elanikud viiakse Zaporižžjasse.

Samuti on Interfaxi teatel Venemaa avanud humanitaarkoridorid Kiievist, Tšernihivist ja Harkivist.

Vene kaitseminister teatas ka, et Vene väed Ukrainas läksid täna varahommikul "vaiksele režiimile", vahendab Interfax.

Varem on kardetud, et enamik pakutud humanitaarkoridoridest viivad Venemaale või Valgevenesse ning Ukraina võimud on sellistest evakuatsiooniteedest keeldunud.

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022

Purustused Harkivis. Autor/allikas: Marienko Andrii/UNIAN

Ukraina suursaadik ÜRO-s Serhi Kõslõtsja ütles varem ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel, et Venemaa on õõnestanud humanitaarkoridoride korraldamist, kui on nõudnud, et kõik marsruudid kulgeksid läbi Venemaa või Valgevene.

Sumõs hukkus pommitamise tõttu vähemalt kümme inimest

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Sumõ oblastivalitsuse juhi Dmõtro Živitski sõnul sai esmaspäeval Vene õhurünnakus Sumõ linna elumajadele surma vähemalt kümme inimest.

Hukkunute hulgas on Živitski sõnul ka lapsi.

Inimesed põgenevad mööda hävitatud Irpini silla kõrvale rajatud ajutist rada. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Efrem Lukatsky

Zelenski: "Metsaline ei peatu Ukrainas"

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas ABC World News Tonight intervjuus lääneriike, et sõda ei lõpe Ukrainaga ning sealne rünnak vabaduste vastu mõjutab kogu ülejäänud maailma.

"Arvatakse, et Ukraina on Ameerikast või Kanadast kaugel. Ei, me oleme ühes vabaduse tsoonis. Ja kui meie õigusi ja vabadusi rikutakse, siis peate meid kaitsma. Sest meie oleme praegu esimesed, aga järgmisena tulete teie. Mida rohkem metsaline sööb, seda enam tahab ta veel ja veel."

Zelenski tunnistas, et Ukraina "ei kontrolli oma taevast" ja kordas ettepanekut kehtestada Ukraina kohal lennukeeluala. Ta pöördus otse USA presidendi Joe Bideni poole ja ütles, et usub, et Biden "suudab sõja peatamiseks rohkem ära teha".

USA ja Biden on olnud seni seisukohal, et USA ja ka NATO on vastu lennukeelutsooni loomisele, sest see võib viia täieliku sõjani Euroopas. Venemaa president Vladimir Putin ütles laupäeval, et riike, kes kehtestavad sellise lennukeelu, loetakse konfliktis osalevaks.

Zelenski vastas sellele näidetega, kuidas Vene raketid on tabanud tsiviilrajatisi, sh koole ja lastehaiglaid. "Kui raketid lendavad su pea kohal, siis muud vastust pole, kuid nad tuleb alla tulistada. Te peate aitama päästa elusid," ütles ta.

USA: Vene väed pole Kiievi peale liikunud

Välihaigla püstitamine Lvivis parklas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/REUTERS TV/WHO

Vene vägede liikumine Kiievi peale on endiselt seiskunud, ütles USA kaitseministeerium Eesti aja järgi esmaspäeva hilisõhtul.

Kui kaugel Vene väed Kiievi keskusest on, polnud ka ameeriklastel täpset infot.

"Meie teada on Vene väed siiani linnast väljas, peaväed on endiselt seismas. Ma ei oska öelda täpset kaugust Kiievist. Nad üritavad endiselt edasi liikuda," ütles kaitseministeeriumi ametnik ajakirjanikele.

Kuigi Vene vägede peamised jõud pole edasi liikunud, toimub Kiievis võitlus, lisas ta.

"Selgelt toimuvad Kiievis lahingud, Vene väed pommitavad linna," ütles kaitseministeeriumi ametnik.

Zelenski kutsub rahuvalvajad koju

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas dekreedi, millega kutsub Ukraina rahuvalvajad koju tagasi, et tugevdada riigi armeed, kirjutab Ukrinform.

Foto sellest dekreedist postitas Ukraina presidendi kantselei juhataja asetäitja Andri Sibiha Facebooki.

"Ukraina president V. Zelenski otsustas kutsuda Ukraina rahuvalvajad – kõrgelt professionaalsed sõdurid – tagasi kõikidelt missioonidelt maailmas. Koos varustusega. Et tugevdada meie armeed Venemaa agressiooni vastu," kirjutas Sibiha.

The Kyiv Independenti teatel maksab Ukraina sõjaseisukorra ajal ajateenijatele, politseile, rahvuskaardile ning teistele sõjaväe- ja hädaabiteenistuste töötajatele igakuiselt täiendavalt 1000 USA dollarit palka juurde.