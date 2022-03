USA luurejuhid: Putin võib tagasilöökidest hoolimata olukorda eskaleerida

"Meie analüütikud hindavad, et Putinit sellised tagasilöögid tõenäoliselt ei heiduta ja ta võib selle asemel olukorda eskaleerida," ütles riikliku luure juht Avril Haines.

Hainesi sõnul oli Putini teade tuumajõudude valmisoleku tõstmisest ebatavaline. Siiski leiavad USA luureanalüütikud, et Venemaa tuumaheidutus on sarnane kui eelmiste rahvusvaheliste kriiside ajal.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor William Burns kordas Hainesi hinnangut, et Venemaa tõenäoliselt Ukrainast ei tagane.

"Ma arvan, et Putin on praegu vihane ja pettunud. Tõenäoliselt ta üritab veel rohkem Ukraina sõjaväge maha suruda, hoolimata selle käigus tsiviilisikutest," ütles Burns.

Burnsi sõnul on Hiina liidrid Ukraina ründamisega seotud sündmuste pärast rahulolematud. Siiski keeldusid nad Venemaa agressiooni hukka mõistmast.

"Ma arvan, et nad on rahutud selle mõju pärast maailmamajandusele. Ma arvan, et neile ei meeldi ka see, et Putin viis eurooplased ja ameeriklased üksteisele palju lähemale," ütles Burns.