Perling: lootsime, et mõistus võidab, aga näe, võitis rumalus

Teisipäeva õhtul erakonnast Isamaa välja heidetud Lavly Perling ütles, et lootis enne erakonna eestseisuse koosolekule minekut, et terve mõistusega endast hooliv organisatsioon sellist otsust ei tee. Perlingu sõnul on pärast nelja parempoolse väljaheitmist juba inimesi Isamaast ise välja astunud ning ta pidas võimalikuks, et seda teeb kogu ühendus Parempoolsed.

"Enne Toompea lossi sisenemist ütlesin, et mina oma kodu pandiks ei pane, et meid välja visatakse. Arvasin, et terve mõistusega endast hooliv organisatsioon seda ei tee. Aga ega see lõplik otsus üllatusena ka ei tulnud. Kogu eelnev tegevus ütles, et nii läheb - kirjad, mida me saime, olid täis fabritseeritud kokkuõmmeldud jama. Need kirjad, mida saadeti listidesse... foon oli juba loodud. Lootsime, et mõistus võidab, aga näe, võitis rumalus," rääkis Perling kolmapäeva hommikul "Vikerhommikus".

Perling lisas, et neljale parempoolsele tehtetud etteheidete sisu oli farss.

"Kõige ilmekam oli see, et mulle ja Siim Kiislerile heideti ette, et me oleme teotanud Riina Solmani ja Tõnis Paltsi au. Ja eile istudes ja vaatad otsa Tõnis Paltsile, mehele, kelle sõnakasutust Facebookis me teame. Ta on inimene, kes on nimetanud oma erakonnakaaslasi, mind sealhulgas, pätiks, terroristiks, korruptandiks, vargaks, Lavroviks, putinlaseks. Need viimased sõnad on valusad. Ta on seda teinud, aga me istume seal ja me arutame tema au teotamist," ütles Perling.

Ta tunnistas, et teisipäeva õhtul nelja parempoolse väljaviskamisega päädinud erakonna eestseisus oli talle esimene kord, kus tal õnnestus erakonna esimehe Helir-Valdor Seederiga üldse ühe laua taha istuda. Samuti oli see esimene kord kohtuda erakonna peasekretäri ja volikogu esimehega. Perling on erakonna liige jaanuarist 2021.

"Aga mulle ei meeldi rääkida eilsest. Eile jääb selja taha. Ma vastasin hommikuni kõnedele ja kirjadele. Sain meeletut toetust. Me ei ole neljakesi. See oli äge tunne. Me läheme edasi ja ajame isamaalist asja edasi."

Küsimusele, mis siis Isamaas toimub, et neli erakonna mõjukat liiget välja visati, vastas Perling, et laiemalt väärtusmaailmade kokkupõrge.

"Ühelpool oleme meie, kes me päriselt austame demokraatiat. Me austame inimesi. Oleme käinud mööda Eestit ja kohtunud tavaliikmetega, kes ütlevad, et see on äge, et te meiega räägite. Me oleme üritanud ehitada silda inimeste ja riigijuhtimise vahele. Teisel pool nägime juhitud diktatuuri, suletust ja kõike seda, mis polnud meie Isamaa enam. Aga meie võitsime. Selgus on iseenesest võit. See, et otsusega sümboolselt näidati palet, mis Isamaast järgi on. See andis ka valijale signaali."

Mis saab teistest parempoolsetest edasi, selgub Perlingu sõnul juba lähiajal.

"Me eile rääkisime osade oma liikmetega ja kuulame täna ka teisi hoolega. Mõni tegi ka nalja, et neil on kurb meel, et nemad väljavisatute nimekirjas ei olnud. Kindlasti on kõik inimesed oma edasistes otsustes vabad. Aga juba eile toimusid esimesed väljaastumised erakonnast."

Ühegi teise erakonnaga Perling enda sõnul liituma ei kiirusta, kuigi juba ka seda on kombatud.

"Mu sõnum olnud suhteliselt lihtne. Aitäh kõikidele, kes pakuvad koostööd. Aga mul on oma tee minna. See seltskond mu ümber on nii tugev ja enamat kui üks poliitiline seltskond. Meil on koos, mida Eestile anda. Me jääme Eesti poliitikasse. Kuidas, see selgub lähiajal."

Ta lisas, et juba täna räägitakse, mida teeb Parempoolsete ühendus.

"Me peame oma inimestega selle muidugi läbi rääkima, aga suhteliselt loogiline on ette kujutada, et Parempoolsed jätkavad Isamaa liikmeühendusena. Küllap jõuame juba täna esmaste otsusteni. Siis tuleb meil üldkogu ja sünnivad edasised otsused. Aga Eesti poliitikasse me jääme," kinnitas Perling.

Kas see võib tähendada, et Parempoolsed kellegagi liitumise asemel loovad riigikogu valimistel hoopis uue erakonna, vastas Perling: "Täna on seda veel vara öelda. Saan vastata, et räägime oma inimestega. Erakond ei ole nelja inimese teema, see on sadade ja tuhandete inimeste ühendus. Need on otsused, mida tuleb enne läbi mõelda ja siis tegutseda."