Isamaa Parempoolsed jätkavalt iseseisvalt

Mõne teise parteiga erakonnast Isamaa lahkujad liituda ei plaani. "Me ei saa enam jätkata ebademokraatlikuks muutunud Isamaa erakonnas, vaid soov on luua Eestisse parempoolne tugev eestimeelne ja kaasaegne erakond," ütles Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul algab nüüd protsess uue erakonna moodustamiseks. "Täna hakkas see teekond reaalselt peale ja eks me nüüd paneme oma plaanid paika, milliste kuude jooksul me oma 500 liiget kokku saame, milline on plaan edasiseks. Tuleb ka sõnastada oma seisukohad. Ma arvan, et lähikuudel on meist kindlasti kuulda," rääkis ta.