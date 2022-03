Kuusk: Kiievi ümber piiramisest ollakse väga kaugel

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk rääkis "Esimeses stuudios", et Kiievi ümber piiramine on väga raske ning Venemaa pole selles edusamme tegemas.

Kuuse sõnul on ukrainlased olnud oma maa kaitsmisel edukat ja hävitanud suures koguses vastase tehnikat, mistõttu Venemaa võib ka otsest kontakti Kiievis vältida ning kaugtulega linna hävitada.

"Kiievi puhul on eesmärk haarata ümbert, aga nad ei edene, sest tankitõrjerelvad on niivõrd tõhusad ukrainlaste käes. See kolonn, mis seal seisab – ukrainlased teevad kõik selleks, et varustust, kütust, laskemoona juurde ei tuleks sinna. Täna läks üle -10 kraadi, kui kütust ei ole, muutub tank sisuliselt külmikuks," rääkis Kuusk.

Kuusk märkis, et külmem ilm kulutab ka rohkem Vene vägede kütusevarusid. Maanteel oleva kolonni kahjuks räägib ka kitsas tee.

"Kiiev on kümme korda suurem linn kui Tallinn. Siit Eestist vaadates oleme Eesti mõõtkavas – kõik need kotti võtmised ja ümber piiramised on hoopis midagi muud Ukrainas," sõnas Kuusk.

"See on betoondžungel. Tänavad muutuvad ka nii-öelda kitsasteks metsavaheteedeks, kus vastase kolonn hävitada on ukrainlastel käpas," rääkis ta.

Putini strateegia põhineb Kuuse hinnangul valedel eeldustel. "See on diktaatori teema, altpoolt ei julgeta öelda, et see plaan ei pruugi töötada. Nüüd tahab ta hambad ristis oma kätte saada, Kiievit ümber piirata, millest me oleme väga kaugel, kui üldse. Harkiv maatasa, kuigi Harkiv on venekeelne," sõnas ta.

Kuuse sõnul on sõda näidanud Ukraina venekeelsetes piirkondades, et väga hästi saadakse aru, kes on sõber ja kes vaenlane.

Lennukite andmisel Ukrainale on tekkinud vigade ahel kommunikatsioonis, märkis Kuusk. "Mida tegelikult ukrainlastel vaja on, on korralikku õhutõrjet. Nii palju kui teada, siis mõned tõsisemad liitlased sellega tegelevad ka, aga nad ei ping-pongita sellega meedias," ütles ta.