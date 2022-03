Jüri Luik: Eestile on vaja püsivat õhukaitset

Kaitseministeeriumi sõnul on NATO liitlaste vahel üha enam kinnistumas arusaam, et NATO idatiiva kaitse peab olema tugevam. Vastavad otsused tehakse NATO suvisel tippkohtumisel Madridis.

Praegu on kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Dunetoni sõnul NATO heidutushoiak Eestis täiesti piisav, ent kinniste uste taga käivad arutelud mida on meil vaja selleks, et heidutusest kaitsehoiakusse liikuda. Eesti on võtmeliitlastele teinud ettepanekud, kuidas meie kaitset tõhustada ja tugevdada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me räägime näiteks õhukaitse elementidest, kaugtule elementidest, mis on need konkreetsed sõjalised puudujäägid, mis täna Eestil on, ja mida oleks siia piirkonda juurde tarvis. Kolmas element oleks juhtimisstruktuuri küsimus, kuidas see oleks suurendatud vägede olukorras ja milline see peaks täpselt välja nägema. Ei pruugi olla nii, et tänane lahend on ka tulevikus töötav ja toimiv," rääkis Duneton.

Eesti saadik NATO-s Jüri Luik peab idatiiva kaitse tõhustamiseks vajalikuks ja reaalseks NATO alaliste vägede paiknemist Eestis.

"Nagu ka peale Krimmi, siis alguses ju saabusid väed siia Eestisse ajutiselt ja hiljem tehti neist niinimetatud eFP - ettenihutatud pataljon. Nii ka praegu, ajutiselt on saadetud tugevdatud väeüksused, aga Madridi tippkohtumisel me proovime muuta selle kohaloleku alaliseks. Mis alaline kohalolek tähendab? See tähendab vägesid, see tähendab varustust, see tähendab laskemoona - kõike seda, mida alalised baasid näiteks Saksamaal endast kujutavad," rääkis Luik.

Kaitseväe sõnul on tegemist poliitiliste otsustega, mille paneb paika ministeerium. Tuuli Dunetoni sõnul on eesmärgid selged ning need seisnevad eelkõige üksuste täiendamises.

"Meil on olemas täiesti enda eesmärgid, enda ettepankud mida oleme rääkinud enda suurematele liitlastele, eeskätt nendele, kes juba on Eestis kohapeal. Neid me arutame ja me oleme neid ka tutvustanud NATO sees laiemalt. Eesmärgid on selged, lihtsalt on väga vara midagi kommenteerida," sõnas Duneton.

NATO tippkohtumisel suvel Madridis saab olema ka üks peateemasid, kuidas hakkavad Eestis alaliselt paiknema õhutõrjeseadmed.

Praegu on Luige sõnul toodud Poola ja Rumeeniasse Patriot õhutõrjesüsteemid.