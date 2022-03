Osa kütusemüüjaid langetas hindu

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul võimaldas jaemüüjatel hinda alandada maailmaturu hindade pöördumine langusesse.

Maailmaturu toornafta hinnalangus on tingitud võimalusest, et USA asendab Vene toornafta puudujäägi osaliselt Venezuela naftaga, OPEC riigid suurendavad tootmismahtusid ning kaalutakse Iraani nafta turule lubamist.

"Need positiivsed uudised on viimastel päevadel turul pingeid maha võtnud ning toornafta ja valmistoodete sisseostuhindu alandanud. Ei oska öelda, kas hinnalangus on püsiv või asendub see peatselt tõusuga, kuid hetkel on meil sisseostuhindade põhjal võimalik jaehindu alandada," selgitas Sassi.

Kütusehindade jaemüügihindade määramisel lähtub Circle K nii mootorikütuste sisseostuhindadest, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist, seisis Circle K teates.

Ka Neste langetas kütuste hindu reede varahommikul bensiinile -9 senti ja diislikütusele - 10 senti liitri kohta. Reedesed hinnad on Neste tanklates bensiinil 95 1,949 eurot ja diislil samuti 1,949 eurot.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles ERR-ile, et sisseostu hind on küll langenud, ent trendi jätkumise panevad paika esmaspäeval saabuvad hinnad. Hinnad on tema sõnul muutunud sisuliselt prognoosimatuks.

"Kui see trend jätkub, siis hinnalangus ka jätkub. Ja kõik peegeldub meie hindades. Me loodame, et selline suurem pinge naftahinna tõusule on möödas," sõnas Sülluste.

Selle nädalal keskel kerkisid mootorikütuste hinnad Eesti tanklates mõneks ajaks ka üle kahe euro liitri kohta.