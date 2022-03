Eesti EL-i suursaadik: Euroopa Ülemkogu otsus oli ülioluline

Eesti Euroopa Liidu suursaadiku Aivo Orava sõnul ei peaks Ukraina ega Ukrainale kaasaelajad olema pettunud Euroopa Liidu liidrite möödunudöises otsuses Ukraina liikmesuse kohta, kuna oluline on see, et Ukrainale anti roheline tuli hakata EL-i suunas liikuma.

Neljapäeval Prantsusmaal Versailles's kogunenud mitteametliku Ülemkogu reede varahommikul vormistatud avaldus Ukrainale EL-iga kiirkorras liitumise küsimuses erilist lootust ei andnud.

"Tugevdame viivitamatult omavahelisi sidemeid ja partnerlust, et toetada Ukrainat tema Euroopa-teel. Ukraina kuulub meie Euroopa perekonda," seisab avalduses. Samas lubas blokk, et ei jäta Ukrainat üksi ning pühendutakse Ukraina ülesehitamisele, kui sõda on lõppenud.

Aivo Orav peab seda sõnumit siiski ülioluliseks. "Euroopa Liit ei saa võtta lihtsalt puhtpraktiliselt mitte ühtegi riiki üleöö liikmesriigiks, sest kõik kandidaatriigid peavad oma riigi seadusandluse viima vastavusse Euroopa Liidu omaga," rõhutas ta.

Orav tõi näiteks Eesti, kellel läks hetkest, mil me saime kandidaatriigi staatuse, seitse aastat täisliikmelisuseni.

"Eilse otsuse puhul ma tuletaksin meelde, et kaks nädalat tagasi oleks selline otsus olnud absoluutselt võimatu. Nädal tagasi oleks see samamoodi olnud mission impossible (võimatu missioon – toim.). Veel paari päeva eest ei tundunud küll, et midagi niisugust liidrid võivad kokku leppida," selgitas Orav.

Ta möönis, et kõigil ülemkogudel kõik, kes seda kaugemalt vaatavad, rõhuvad erisustele, mida liidrid on meediale enne üritust öelnud. "Kuid Euroopa Liidu ühtsust näitab see, mis paberile jõudis. Paberile jõudis selgelt see, et Euroopa Komisjon alustab protseduuri, et hakata Ukrainat Euroopa Liidu suunal edasi aitama."

Seda, mis võiks ajaline perspektiiv Ukrainale olla, pole Orava sõnul praegu mõtet spekuleerida. Järgmise sammuna peab Euroopa Komisjon ette valmistama oma arvamuse Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuidas Ukraina on valmis edasi liikuma. "Ja see on ikkagi väga pikk töö, see ei saa juhtuda niimoodi, et lihtsalt tuleb otsus ja homsest on korras. Seal on sajad küsimused nende siseriikliku olukorra kohta, juriidilised küsimused ja kõik muu."

Lisaks tuleb arvestada, et Ukrainas käib sõda, mistõttu ei ole seal eriti inimesi, kes võiks selle teemaga tegeleda, nad on rindel või kodumaalt põgenenud.

"Nii et kõik see võtab aega, aga veelkord, see on ülioluline, et praegu oli liidrite tasemel konsensus, et selle protsessiga edasi minnakse. Roheline tuli on Ukrainale antud."