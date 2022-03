Pentus-Rosimannus ei välista riigikaitselaenu võtmist

"Me peame tegema praegu absoluutselt kõik, mis on vajalik selleks, et meie julgeolek ja riigikaitse oleks parimas võimalikus vormis. Kui selleks on vaja teha täiendavaid otsuseid, kui selleks on vaja teha täiendavaid kokkuleppeid liitlastega. Kui selleks on vaja võtta laenu, kui selleks on vaja muuta eelarvet, siis me ei välista mitte midagi, mis on arukas," ütles Pentus-Rosimannus.

"See loogika nii lisaeelarve kui ka eelarve koostamisel on see, et esmalt on vaja saada väga klaari pilti sellest, millised on täiendavad kulud. Millised on kulud, millele praegu katet ei ole arvestatud? Seejärel on võimalik vaadata, kuidas neid kulusid katta. Kas ja kui palju on selleks võimalik kasutada valitsuse reservfondi, kas ja kui palju on võimalik kasutada näiteks Euroopa Liidu fondide raha ja kui palju on võimalik kasutada meie oma maksuraha? Kas me peame täiendavalt võtma juurde laenu?" lisas ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul on alles eelnevatele küsimustele vastuste leidmist öelda, kas ja millal on vaja lisaeelarvet. "Aga see loogika ikkagi on niipidi, et kõigepealt kulude sisu ja vajadused, siis kuidas võimalik rahastada ja siis kui vaja siis lisaeelarve," sõnas rahandusminister.

"Me alustame seda (lisaeelarve koostamist - toim.) kohe, kui selleks vajadus tekib ja me näeme, et ei ole võimalik olemasoleva valitsuse reservfondiga kõiki lisanduvaid kulusid katta ja avanevad Euroopa Liidu fondi rahad, mis suure tõenäosusega saavad olema osaliselt ka põgenikega seotud kulutuste katmiseks. Ka need ei ole piisavad. Ka eelmisel aastal praeguse valitsuse ametisse asumise järel tuli väga kiiresti lisaeelarve kokku panna. Meil on selles mõttes see kogemus paraku juba olemas. Ja oleme valmis reageerima väga kiiresti," rääkis Pentus-Rosimannus.