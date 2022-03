Keskerakond tahab riigikaitse lisapaketti ka keskmaa õhutõrjet

Karilaiu sõnul on kaitseministeeriumi koostatud lisapaketi plaanis juba sisalduv vajalik, kuid keskmaa õhutõrjesüsteemi osas on Eestil oluline võimelünk.

"Otsus tuleb teha lähiajal, sest ettevalmistused selle arendamiseks võtavad aega," ütles Karilaid pressiteate vahendusel.

"Sõda Ukrainas annab praeguseks juba piisavalt alust hinnata, milliseid relvasüsteeme on Eestil tarvis juurde hankida. Üheks parimaks indikaatoriks on saadetised, mida abistavad riigid Ukrainale saadavad. Need relvad on osutunud tõhusateks ja saavad olla ka meile suhteliselt kindlateks vihjeteks, millele tähelepanu pöörata," lisas ta.

Karilaiu sõnul on Keskerakond valmis täiendatud kaitsepaketi valitsuses kiiremas korras heaks kiitma.

Valitsuse kavandatav lisaeelarve peaks Karilaiu hinnangul olema võimalikult laiapõhjaline, sest lisaks julgeolekukriisile vajavad täiendavaid investeeringuid energeetikasektor, tervishoiuvaldkond ja sõjapõgenike vastuvõtmisega seonduv.

Lisaks toetab Keskerakond tema sõnul diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse, bensiini ja kütteainena kasutatava maagaasi aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemeni kuni 2023. aasta 30. aprillini.

"Kütusehinnad mõjutavad olulisel määral inimeste igapäevategemisi ning on oluliseks sisendiks toidukaupade ja transporditeenuste hindade kujunemisel. Mitmed riigid on kasutanud võimalust tulla keerulisel ajal oma inimestele appi ja on aktsiise langetanud," selgitas ta.