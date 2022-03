Venemaa reservidest on külmutatud ligi pool ehk 300 miljardit dollarit

"See on ligikaudu pool meie reservidest. Meie reservid on kokku ligikaudu 640 miljardit dollarit ja 300 miljardit dollarit ei saa me kasutada," ütles Venemaa rahandusminister Anton Siluanov.

Ministri sõnul on osa reservidest ka Hiina jüaanides, mistõttu survestavad lääneriigid ka Hiinat piirama Venemaa ligipääsu varadele.

Siluanovi sõnul on Venemaa suhted Hiinaga tugevad ja riigid saavad koostööd jätkata ning seda ka suurendada, kui lääne turud Venemaale suletud on.

Rahandusministri sõnul ei saa Venemaa reservide külmutamise tõttu oma kohustusi täita ega võlgu teenindada.

Ministri sõnul maksab Venemaa oma välisvõlga rublades, kuniks varad külmutatud on. "Minu jaoks tundub õiglane, et kui me ei keeldu oma võlgade maksmisest, vaid teeme seda rublades seni, kuni meie kulla ja välisvaluuta reservid külmutatud on," ütles ta. "Me peame maksma oluliste impordiartiklite eest - toit, ravimid jne. Aga riikidega, kes ei ole meiega sõbralikud olnud ja on seadnud neile piirangud, me maksame neile oma võlad rublades."