Eesti soovib suurkontsernide miinimummaksule pikemat üleminekuaega

Valitsus kiitis Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta heaks juba 3. märtsil, kuid läbirääkimised eesistujamaa Prantsusmaaga käisid ka veel esmaspäeval ehk päev enne ministrite kohtumist. Eestil on omad seisukohad, millest loobuda ei soovita.

Euroopa Liidu direktiiv erineb mõnevõrra sellest, millega Eestis nõustus OECD ettepanekut oktoobris heaks kiites, ütles ERR-ile rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika nõunik Helen Pahapill. Eesistuja Prantsusmaa koostatud eelnõus oleks miinimummaks, mis hakkaks kehtima kõigile kontsernidele, mille aastane müügitulu on vähemalt 750 miljonit eurot, kohustuslik kõigis liikmesriikides. Kuivõrd Eesti sellega nõus ei olnud, tegid prantslased kompromissteksti, mis mõeldud väikeriikidele, kus üle 750-miljonise müügituluga kontserne on vähe.

"Prantslased pakuvad varianti, et meiesugused väikeriigid võiksid direktiivi rakendamist edasi lükata. See on laupäeval avaldatud tekstis ka sees. Me veel räägime nendega. Midagi ei ole praegu veel kokku lepitud," lausus Pahapill.

Kompromisstekstis on praegu sees kolmeaastane edasilükkamine, aga Eesti on see liiga lühike aeg, ütles Pahapill.

Teine vaidluspunkt, millele on väga ägedalt vastu seisnud Ungari ja teda toetab ka Eesti, on uue maksu valikuline rakendamine ka ettevõtete, kelle müügitulu jääb aastas alla 750 miljoni euro.

"Arutelude käigus selgus, et riigid saavad sellest erinevalt aru. Kellel võib-olla on huvi seda allapoole lasta, neile tundus, et võiks teha. Aga on riike, kes on kategooriliselt selle vastu. Ungari väga tugeval survel lubas eesistuja Prantsusmaa täpsustada, et alla 750 miljoni ei tohiks ükski liikmesriik minna," lausus Pahapill.

Eestis kolm kontserni, keda miinimummaks puudutaks

Eestis oli 2020. aasta majandustulemuste järgi kolm kontserni, kelle müügitulu oli vähemalt 750 miljonit eurot ja kelle peakontor asub Eestis. Rahandusministeeriumi andmetel olid need Eesti Energia, LHV ja Bigbank. Tallink, kes varem ka sellesse seltskonda kuulus, kaotas koroonapandeemia ajal kõvasti müügitulu, kuid Pahapilli sõnul võib oodata, et tavapärase elu taastudes jõuab Tallink sinna varsti tagasi. Üsna lähedal 750 miljoni piirile on ka Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp ja Tallinna Kaubamaja Grupi üks omanikke NG Investeeringud.

Just see, et Eestis on taolisi kontserne vähe, on Pahapilli sõnul põhjus, miks ollakse uuele maksule vastu.

"Peame kolme maksumaksja jaoks ehitama eraldi süsteemi. Nende kolme maksumaksja põhjal me ei näe, et eraldi süsteemi rakendamise tulemusel tuleks meile täiendavat maksutulu," ütles Pahapill.

Pahapilli sõnul Miinimummaks ideena kõlab iseenesest väga ilusti: suured kontsernid, tegutsevad üle ilma, et miks mitte, see oleks aus, õiglane ja loogiline, et nad maksavad 15 protsenti äriühingu tulumaksu.

"Aga kui vaadata, kuidas süsteem on üles ehitatud, siis on see ääretult keeruline, kuidas seda maksu välja arvutada ja kuidas koguda. Meie väide on see, et me oleme nii väike riik, selliseid ettevõtjaid on meil vähe, see halduskulu on lihtsalt ebaproportsionaalne võrreldes maksutuluga, mida me selt kogume," ütles Pahapill.

Pahapilli sõnul on uue maksu ja sellega kaasneva süsteemi pärast mures ja suured Euroopa kontsernid. "Neil on vaja palgata inimesi, kellel on väga hea teadmine IFRS raamatupidamisstandardist, mis on miinimummaksu baasi aluseks. Ja täiesti uued maksureeglid," märkis ta.

Kas teisipäeval Euroopa Liidu rahandusministrid miinimummaksu direktiivis ka kokkuleppele jõuavad, ei soovinud Pahapill ennustada.