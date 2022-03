Poola asepeaministri hinnangul tuleks saata Ukrainasse rahuvalvajad

Kaczynski tegi sellise ettepaneku pressikonverentsil sümboolse visiidi käigus Kiievisse, vahendas BBC.

"Ma arvan, et vajalik on rahumissioon - NATO, võimalik, et mõni laiem rahvusvaheline struktuur -, kuid missioon, mis suudaks end kaitsta, mis tegutseks Ukraina territooriumil," ütles ta.

Kaczynski külastas Kiievit koks Poola, Tšehhi ja Sloveenia peaministritega ning kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.