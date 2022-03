ENPA hääletas Venemaa Euroopa Nõukogust väljaheitmise poolt

Venemaa väljaheitmise poolt hääletas 216 delegaati, kolm ei hääletanud ning keegi ei hääletanud vastu, kirjutab Ukrinform.

"Meil on väga kahju, et peame täna nõudma Venemaa väljaheitmist organisatsioonist pärast 25 liikmesusaastat. Aga kui sa ületad punase joone, siis ei ole sul kohta selles organisatsioonis. Mul on väga hea meel, et nende kahe päeva jooksul ei olnud meie assamblee mitte vastuolude areen, vaid agoraa ja seda näitas ka üksmeelne hääletus," rääkis ENPA president Tiny Kox.

Ta lisas, et teavitab Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteed assamblee seisukohast kolmapäeval. Lõpliku otsuse Venemaa organisatsioonist väljaheitmise kohta teeb komitee.

Mõni tund enne hääletust teatas Venemaa, et plaanib oma liikmesuse Euroopa Nõukogus peatada.

Euroopa Nõukogu jätkab Vene võimurežiimi vastu olevate Vene organisatsioonide toetamist.