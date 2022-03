Putin: Venemaa oli sunnitud Ukrainat ründama

"Kõik diplomaatilised võimalused olid täielikult ammendatud. Meile lihtsalt ei jäetud muid variante probleemide lahendamiseks, mis ei tekkinud meie süül. Ja sellega seoses olime lihtsalt sunnitud alustama sõjalist erioperatsiooni," rääkis Putin kolmapäeval koosolekul, millel arutati riigi sanktsioonidest räsitud majanduse turgutamist.

"Räägin sellest esimest korda: kohe Donbassi operatsiooni alguses tehti eri kanalite kaudu Kiievi võimudele ettepanek mõttetu verevalamise ärahoidmiseks mitte alustada sõjategevust ja viia lihtsalt oma väed Donbassist ära. Ei tahetud. Mis siis ikka, see oli nende otsus," ütles Vene president.

Samas ei oleks see, kui Vene väed jäänuks ainult Donetski ja Luhanski separatistlike rahvavabariikide territooriumile, toonud Ukrainas rahu, leidis Putin.

"Kui meie väed tegutsenuks ainult rahvavabariikide territooriumil, aidanuks neil oma maid vabastada, siis see ei oleks olnud lahendus, see ei tooks rahu ega likvideeriks ohtu juba meie riigile, Venemaale, endale," rääkis Putin. "Vastupidi – Donbassi ümber, tema piiridel oleks tekkinud uus rindejoon, jätkunuks tulistamised ja provokatsioonid," ütles ta.

Vene president kinnitas samas, et hoolimata Vene vägede jõudmisest Kiievi ja teiste Ukraina linnade alla, ei ole Moskval kavas Ukrainat okupeerida.

Putini sõnul on Venemaa valmis läbirääkimistel arutama põhimõttelisi küsimusi – Ukraina demilitariseerimist ja denatsifitseerimist. "Just nimelt Venemaa tuleviku jaoks printsipiaalseid küsimusi Ukraina neutraliteedi, demilitariseerimise ja denatsifitseerimise üle olime ja oleme ka nüüd valmis arutama läbirääkimistel," ütles Putin.

Vene president kinnitas ka, et riigi relvajõudude tegevus Ukrainas läheb rangelt plaani kohaselt ning vägedele pandud ülesanded saavad kindlasti täidetud. Tema sõnul on Vene vägede taktika Ukrainas ennast "täielikult õigustanud". Putini sõnul tulistavad Ukraina üksused valimatult, "nagu fašistid, kes tahtsid süütuid inimesi hauda saata". Seevastu Vene väed teevad Putini sõnul "kõik võimaliku, et hoida ära kaotusi rahulike elanike seas".

Putini hinnangul tõmbab praegune olukord joone alla lääne "globaalsele domineerimisele poliitikas ja majanduses". Vene presidendi väitel ei pööranud lääneriigid tähelepanu ohvritele Donbassis ning see näitab lääne moraalset degradeerumist. Ta leidis, et lääs püüab korrata katset Venemaad survestada ja rikkuda selle territoriaalset terviklikkust, aga "see ei õnnestu". Putin lisas, et läänele ei ole vaja suveräänset ega tugevat Venemaad.