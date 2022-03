Vene võimud asusid tegelema suhkru defitsiidiga

Venemaa monopolidevastane teenistus (FAS) teatas neljapäeval, et on alustanud kartellidevastaseid inspektsioone suurte suhkrutootjate juures. Ukraina ründamise tõttu massiivsete rahvusvaheliste sanktsioonide alla sattunud riigis on suhkru hind kiiresti tõusnud ning see on paljudes poodides müügilt kadunud.