Vene väljaannetele juurdepääsu sulgemine tekitab hulga õiguslikke küsimusi

Riigikogu asesimehe Hanno Pevkuri nõunik, Reformierakonna liige ja meediaekspert Rein Lang ütles ERR-ile, et Venemaa portaalide sulgemine ei ole mitte ainult mõistlik, vaid on ka hädavajalik. Lang ütles, et Venemaa meedia on tervikuna inforelv ja selle vastu tuleb ennast kaitsta.

"Ühiskonnal, kes soovib eksisteerida ja kaitsta ennast Russkii mir'i eest, on mitte ainult õigus, vaid kohustus nendele relvadele vastu astuda," ütles Lang.

"Antud juhul on põhjendus see, et neis levitatakse sõjapropagandat. Nii et see tegevus on igati õigustatud, väga-väga sihipärane. Ja seda tuleb igati toetada," rääkis Lang.

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et emotsionaalselt saab ta Venemaa portaalide sulgemise soovist aru.

"Alati saab siinjuures küsida, et miks seda tehakse alles praegu, sest nende retoorika, teemavalik, eksitav kontekst ja ühekülgsus ning allikate eelistatus on ühesugune olnud pikki aastaid. Varem pidas Venemaa nende kaudu infosõda, mida nüüd põlistatakse koletu sõjaga Ukrainas. Nende portaalide roll Putini ning Kremli tööriistana pole muutunud," rääkis Soonvald.

"Samas on just läbi nende portaalide saanud nuusutada ja mõista Kremli poliitikat, eelistusi ja eesmärke – see on meile, piiririigile, üks osa olulisest infomosaiigist. Kui kunagi võis Punasel väljakul paraade vaadetes hinnata mausoleumil seisvate seltsimeeste asetuse põhjal sisemist võimuvertikaali ja jõudude vahekorda, siis moodsal ajal peegeldasid seda osaliselt suletud portaalid," ütles Soonvald.

Sama ütles ka meediaekspert ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk – portaalide sulgemine halvendab Eesti ajakirjanduse võimet aru saada Venemaal toimuvast.

"Venemaa propagandistlike kanalite blokeerimine Eestis peaks olema tunduvalt nüansseeritum tegevus. Mitte nii nagu praegu on läinud. Venemaa riiklike uudisteagentuuride blokeerimine Eestis ei tundu olevat läbimõeldud ja põhjendatud samm," rääkis Tammerk.

Seejuures ütleb Tammerk, et ta mõistab ja peab vajalikuks praegu Venemaa telekanalite sulgemist, kuivõrd need on suunatud suurte inimhulkade veenmiseks, kuid infoagentuure lihtsalt massid ei kasuta, mistõttu nende sulgemisel ei ole ka soovitud mõju Eestis.

Tammerk ütles, et regulaator võiks Venemaa kanaleid jälgida, kuid mitte rutata asju sulgema.

"Enne otsuse langetamist, kas need blokeerida, tuleks hinnata, mis on nende mõju. Praegu ei ole selge, kas TTJA teab, kui suure mõjuga need Venemaa uudisteportaalid üldse on. Tundub, et pigem on lihtsalt tehtud otsused, et läheme ka nende portaalidega edasi sama teed nagu propagandistlike telekanalitega," rääkis Tammerk.

"See, mis ma ütlesin, ei tähenda, et need Venemaa riiklikud uudisteportaalid oleksid propagandast vabad või et nad oleksid sõltumatu ajakirjandus. Kaugel sellest. Aga selle meediumi eripära on teistsugune kui on sellise üldhuvitava telekanali eripära, millel võib tõepoolest olla massidele tunduvalt suurem negatiivne mõju. Mida riik peabki ära hoidma, et püsiks Eestis sisemine rahu," rääkis Tammerk.

Soonvald lisas, et kõigi seda tüüpi sulgemiste puhul tuleb otsust võimalikult selgelt põhjendada.

"Mõistan, et sõjaajal on emotsionaalselt lihtne teha radikaalseid otsuseid, kuid pretsedent jääb ja mitmeti tõlgendamise võimalus samuti. TTJA ehk Eesti riik peab väga täpselt selgitama, et miks, mille alusel ja millise ekspertiisi põhjal portaale, telejaamu jne suletakse," ütles Soonvald.

"Mida täpsem selgitus, seda selgem on sellest tekkiv üldistus ja on lootus, et need otsused jäävad ühekordseteks ega ole rajatud ametnike isiklikule veendumusele. Kardan, et maailmas on veel portaale, kes ei suuda Ukrainas peetavat julma sõda ja agressiooni kajastada nii, nagu vaba meedia kaanonid seda eeldavad. Mida siis nendega teha? Või kriteerium oli keeleruum? Põnev kaasus, aga mõistan, et sõjaajal tuleb teha mõni otsus ka nii, et mõni debatt jääb poolikuks," lisas Soonvald.

Õiguslik pool

Õigusteadlane Paloma Krõõt Tupay, tutvunud TTJA ettekirjutusega, ütles, et vähemalt on amet oma otsust praegu põhjendanud ja kehtestanud sellele tähtaja.

"Minu arvates viiteid oli seal vähe, aga igal juhul nad põhjendanud olid. Ütleme nii, et kui nüüd keegi otsustab nende vastu kohtusse minna, siis vähemalt nad on kokku pannud suure paberi, mille alusel saab seda hinnata," ütles Tupay.

"Nüüd tekibki küsimus, et keda keelatakse ja keda mitte. Et selles osas kahtlemata peab tekkima teatud praktika, teatud kriteeriumid, mille alusel seda hinnata, sest meil on väga-väga mitmeid väljaandeid, kus võiksime küsida, et kas kõik, mida nad avaldavad, on tõene. Näiteks [Eesti alternatiivportaal] Telegramm tekitab paljudes probleeme ja küsitavusi," rääkis Tupay.

Tupay lisas, et kui TTJA on otsustanud hakata portaale sulgema, siis õiguslikult peaksid nad sulgema ka kõik teised leheküljed, mis vastavad samadele kriteeriumidele.

"Kui nad on otsustanud seda teed minna, siis nad peavad olema valmis seal tekitama halduspraktika ja tegema otsuseid. Ja kahtlemata peaks sellele järgnema ka teatud poliitiline seisukoht, et millised seisukohad on siis keelatud ja millised ei ole ja mis alusel. Ja mida siis hinnata sõjapropagandaks," märkis Tupay.

Sarnane probleem oleks Tupay sõnul näiteks Z-märgi Eestis keelamisega.

"Me ei saa keelata märki, kui me ei hakka rääkima sellest, et kuidas siis on haakristiga ja kuidas on kõikide teistega. Ja keda me peame veel keelama? No me ei saa teha selliseid üksikotsuseid ainult nüüd Ukraina osas. Loomulikult me näeme ennast ohustatud maana, aga me peame arvestama sellega, millised reeglid kehtivad," ütles Tupay.

TTJA teatas esmaspäeval, et Eesti internetiteenuste pakkujad peavad sulgema seitse Venemaa internetiportaali: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru ja tass.ru. Amet põhjendas otsust Venemaa ühekülgse propaganda esitamise ja sõja õhutamisega.

"Näiteks veebilehel tass.ru on avaldatud Vene Föderatsiooni presidendi kõne, milles president selgitas, et sõjalise erioperatsiooni eesmärk on kaitsta inimesi, kes on kaheksa aastat Kiievi režiimi kiusamise ja genotsiidi all kannatanud. President sõnas, et puuduvad muud võimalused Venemaa ja oma rahva kaitsmiseks peale sõjalise erioperatsiooni. President õigustas kõnes sõda ja kutsus üles sõjaliselt ründama suveräänset riiki Ukrainat," märkis TTJA.

"Veebilehel lenta.ru on avaldatud Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrovi kommentaar, milles ta kirjeldab, et ei jõua ära oodata banderalaste ja natsionalistidega (ettekirjutuse koostaja kommentaar: ukrainlastega) lahingusse astumist ning neile kurjategijatele (ettekirjutuse koostaja kommentaar: ukrainlastele) lõpu tegemist," lisas amet.

"Veebilehel www.5.tv.ru kajastati Vene välisministri sõnavõttu, milles välisminister väitis, et Venemaa ei kavatse rünnata teisi riike, nagu ta ei rünnanud ka Ukrainat. Võttes arvesse, et Venemaa ründas sõjaliselt Ukrainat, võib antud sõnavõtust järeldada, et Ukrainas toimunule sarnaseid rünnakuid ei välistata ka teiste riikide suhtes," kirjutas TTJA otsuses.

"Ühelgi eeltoodud juhul ei pidanud veebilehe valdaja või loo koostanud ajakirjanik vajalikuks lisada avaldatule selgitavat kommentaari või anda võimalus seisukoha väljendamiseks ka konflikti teisele poolele, mistõttu on teave antud veebilehtedel tervikuna esitatud avalikku korda ohustaval viisil," seisab TTJA ettekirjutuses, kus on põhjendatud lehtede blokeerimist.