Kantar Emor: Kaljulaid kergitaks Eesti 200 reitingut Reformierakonna arvelt

Emor tegi märtsis traditsioonilise erakondade toetuste uuringu kõrvale ka lisaküsitluse, kus lisaks erakonna nimele mainis ära ka erakonna esimehe nime. Eesti 200 juurde pandi eksperimendi mõttes Kersti Kaljulaidi nimi, et testida, kas see avaldab mõju erakonna üldreitingule.

Küsitlusest selgus, et kui märtsis oli Eesti 200 toetus tavauuringus 19 protsenti, siis küsitluses, kus erakonna juures oli selle liidrina märgitud Kersti Kaljulaidi nimi, kerkis toetus 22 protsendile.

Kui nn tavaküsitluses oli Reformierakonna toetus 26 protsenti, siis koos erakonna esimehe Kaja Kallase nime lisamisega langes see 24 protsendile, kuid oli sellele vaatamata erakondadest kõrgeim.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et Kaljulaidi nimi võimendas Eesti 200 reitingut ja seda Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arvelt.

Keskerakonna toetus kasvas tavaküsitluse 18 protsendilt 20 protsendile Jüri Ratase nimega vastusevariandis.

EKRE tavaküsitluse 18 protsendi suurune toetus jäi 18 protsendile ka Martin Helme nime lisamisega.

Sotside toetus langes erakonna esimehe Lauri Läänemetsa nime lisamisega ligi kaheksalt protsendilt 6,5 protsendile ning Isamaal jäi kuuele protsendile Helir-Valdor Seederi nime lisamisega.

Kersti Kaljulaidi võimaliku liitumise üle erakonnaga Eesti 200 on mõnda aega meedias spekuleeritud. Üheltpoolt on andnud sellele alust Kaljulaid ise, kui ta oma presidendiametist lahkumise kõnes lubas riigikogule, et naaseb sellesse saali. Teisalt on mitmed tema lähimad presidendiaja kaastöötajad (Tiit Riisalo ja Taavi Linnamäe) liitunud Eesti 200 riigikogu valimiste kampaania meeskonnaga.

Kantar Emor korraldas ERR-i tellimusel üle-eestilise küsitluse 10.–16. märtsini ja sellele vastas 1274 erakondlikku eelistust omanud valmisealist kodanikku. Pooled vastajad küsitleti veebis ja pooled telefoni teel.