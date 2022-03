Mariupolis käivad tänavalahingud, Kiievi all on rünnakusuunad blokeeritud

Lahingud Mariupolis on jõudnud Aasovi mere äärse sadamalinna keskele, ühtlasi on Vene vägedel vähemalt ajutisel õnnestunud samas piirkonnas Ukraina pool esimest korda merest ära lõigata. Kiievist põhjas on Ukraina Vene väed kindlalt peatanud mõlemal pool Dnepri jõge.

Mis on oluline 19. märtsil kell 07.00:

- Mariupolis on lahingud jõudnud kesklinna;

- Vene armeel õnnestus Ukraina väed Aasovi merest ära lõigata;

- Mõttekoda: Ukraina vägede vasturünnak Mõkolajivi suunal oli edukas;

- USA ja Hiina riigipead vestlesid ligi kaks tundi;

- Zelenski kutsus Moskvat üles pidama sisukaid läbirääkimisi;

- Vene vägede kaks peasuunda Kiievi ründamiseks on blokeeritud;

- Lääne ametnik: lahingud jätkuvad ja Venemaa muudab taktikat.

Linnapea: lahingud on jõudnud Mariupoli kesklinna

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul on ägedad lahingud jõudnud nädalaid sisse piiratud ja selle ajaga puruks pommitatud ligi poole miljoni elanikuga linna keskele. Linnapea kinnitas seega varasemaid Venemaa sama sisuga väiteid.

"Jah, nad olid täna väga aktiivsed. Tankide ja kuulipildujatega lahingud jätkuvad. Kõik peituvad varjendites," ütles Boitšenko BBC-le.

Linnapea sõnul on üle 80 protsendi Mariupoli elumajadest kahjustada saanud või hävinud, 30 protsenti neist ei ole võimalik taastada.

"Kesklinna ei ole enam. Ei ole väikest maatükkigi linnast, millel poleks märke sõjast," rääkis Boitšenko.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas laupäeval, et venelastel õnnestus ukrainlased Aasovi merest ära lõigata.

"Okupantidel on Donetski oblastipiirkonnas osaline edu õnnestunud. Ukrainalt on juurdepääs Aasovi merele ära võetud," teatas peastaap.

"Vaenlane püüab maapealse operatsiooni ajal vägede edasiliikumise ebaõnnestumisi kompenseerida raketi- ja pommilöökidega. Nad kasutavad nii täppisrelvi kui ka valimatut pommitamist," lisas peastaap.

Ukraina teatas laupäeval, et riigi õhutõrje hävitas vähemalt 12 Venemaa õhusihtmärki. Nende seas olid kaks lennukit, kolm helikopterit, kolm drooni ja neli tiibraketti, vahendas BBC.

Inimesed ootavad autodes Venemaa poolt sisse piiratud Mariupoli linna servas võimalust linnast lahkuda. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMA

Lahingute piirkonnad pole suures plaanis muutunud

Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari sõnul pole Vene väed reedel edasi liikunud, vahendas Reuters.

Maljar ütles televisioonis, et Vene vägedel on probleeme toidu ja kütuse puudusega ning sidega.

Ukraina relvajõudude sõnul on Vene vägede kaks peamist teed Kiievi ründamiseks blokeeritud.

Ka USA kaitseametniku väitel on Vene väed suures osas peatunud. Tema sõnul pole Vene väed põhja ja loode poolt teinud märkimisväärset lähenemist Kiievi suunas, lisaks pole Vene vägede liikumist näha linnast ida pool.

Ametniku sõnul on aga umbes 90 protsenti Vene vägedest Ukrainas endiselt lahinguvõimelised.

USA ametniku sõnul on kolme nädala jooksul tulistanud Vene väed välja 1080 raketti.

Relvajõudude peastaabi asejuhi Oleksandr Hruzevõtši sõnul on Vene väed peatatud mõlemal pool Dnepri jõge, mis Kiievi linnast läbi voolab. Tema sõnul on Vene väed peatunud ligi 70 kilomeetri kaugusel linna paremkaldast, mistõttu saab sealt linna tulistada vaid rakettidest.

"Vasakul kaldal on pealetung samuti peatatud. Vaenlane jätkab meie taristu tulistamist. Aga peamised rünnakuteed on blokeeritud," lisas ta.

Kiievist on väga suur osa pealinna elanikest lahkunud, kuid paljud on endiselt seal, poed ja transport valdavalt töötavad ning inimeste varustamine elektri, side, vee ja toiduga on kindel.

Ostja Kiievis 18. märtsil suure toidukaupluse piimariiuli ees. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMA

Mõttekoda: Ukraina vägede vasturünnak Mõkolajivi suunal oli edukas

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) teatel korraldasid Ukraina väed viimaste päevade jooksul eduka vasturünnaku Lõuna-Ukrainas Mõkolajivi ümbruses.

"Venemaa väed jätkasid reedel territoriaalsete edusammude tegemist ainult Mariupoli ümbruses. Vene vägedel on moraali- ja varustusprobleemid," teatas ISW.

Ukraina kindralstaap teatas, et Ukraina väed jätkavad samm-sammult okupeeritud Ukraina territooriumi vabastamist igas suunas, vahendas ISW.

Levivad teated, et Vene sõdurid vigastavad end ise, et vältida Ukrainasse saatmist, vahendas The Guardian.

Maxar Technologies on avaldanud analüüsi ja satelliidipildid, mille järgi ehitavad Vene väed oma Kiievist loodes asuvate positsioonide kaitsmiseks valle.

Vene vägede kaevatud kaitsevallid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Maxar Technologies

Vene sõjaväelased kaevavad ja ehitavad valle ümber oma sõjaväevarustuse Ozera ja Antonovi õhuväebaasi juures.

Vene sõjaväevarustust ja vallide ehitamist on näha ka Zdvõživka ja Berestjanka juures.

Lääne ametnik: lahingud jätkuvad ja Venemaa muudab taktikat

Ühe lääneriigi kaitsevaldkonna ametnik ütles BBC-le, et viimase kahe nädala jooksul toimus rindejoonel suur võitlus. "Venemaa esialgne plaan kukkus läbi ja see viis nende lähenemisviisi sisse muutuse. See sundis neid vägesid ümber korraldama," ütles reede õhtul ametnik.

Ametniku sõnul on Venemaa vägede käsutuses suur hulk suurtükiväe laskemoona. Seetõttu võib linnade pommitamine kesta veel nädalaid.

Ametnik lisas, et kõrgemate ohvitseride kaotusi on Kremlil elanikkonna eest väga raske varjata.

"See tekitab väljakutseid meedia kontrollimisel," ütles ametnik.

Zelenski kutsus Moskvat üles pidama sisukaid läbirääkimisi

Ukraina president Volodomõr Zelenski tegi reedel oma igaõhtuse videopöördumise ja kutsus Moskvat üles pidama sisukaid läbirääkimisi.

"See on Venemaal ainus võimalus oma vigadest tulenevaid kahjusid vähendada," ütles Zelenski.

"On aeg kohtuda. On aeg rääkida, on aeg taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus. Muidu on Venemaa kaotused sellised, et taastumiseks on vaja mitu põlvkonda," ütles Zelenski.

Vene läbirääkija väitel on kõnelustel edusammud, Ukraina pole seisukohti muutnud

Vene läbirääkija Vladimir Medinski väitis reedel, et Moskva ja Kiiev on poolel teel kokkuleppele Ukraina demilitariseerimise kohta. Osapoolte seisukohad ühtivad tema sõnul kõige enam Ukraina neutraalsuse ja NATO-ga liitumisest loobumise küsimuses.

Interfaxi andmeil ütles Medinski, et kõneluste delegatsioonid arutavad julgeolekugarantiide nüansse juhuks, kui Ukraina ei ürita enam NATO-ga liituda.

Ta keeldus rohkemaid detaile avaldamast.

Ukraina läbirääkija Mõhhailo Podoljak kirjutas Twitteris, et Ukraina seisukohad ei ole muutunud.

Ukraina tahab, et rahukõnelused viiksid relvarahuni, Vene vägede väljaviimiseni ja julgeolekugarantiideni.

"Vene poole teated on ainult nende nõudmised. Kõigi avalduste eesmärk on muu hulgas meedias pingete provotseerimine. Meie seisukohad on muutumatud. Relvarahu, sõjavägede väljaviimine ja tugevad julgeolekugarantiid konkreetses sõnastuses," kirjutas Podoljak.

Macron ja Putin vestlesid taas Ukrainast

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Venemaa liider Vladimir Putin vestlesid reedel taas Ukrainast.

Telefonikõne kestis pisut üle tunni aja. Prantsusmaa presidendi büroo teatel ütles Macron Putinile, et on väga mures olukorra pärast Mariupolis, mis on olnud päevi pideva pommitamise all.

Kremli teatel rääkis Putin Macronile Moskva seisukohtadest võimaliku relvarahu kohta.

"Vastates Emmanuel Maconi murele, rõhutas Venemaa president, et erioperatsioonis osalevad Vene väed teevad kõik võimaliku, et tsiviilelanike elusid hoida," teatas Kreml.

Biden ja Xi vestlesid ligi kaks tundi

USA president Joe Biden ja Hiina liider Xi Jinping vestlesid reedel video teel ligi kaks tundi Ukraina teemal, teatas Valge Maja.

Hiina meedia väitel ütles Xi Bidenile, et riikide suhted ei saa liikuda vastasseisu staadiumisse ning konfliktid ja vastasseisud pole kellegi huvides.

"Ukraina kriis on midagi, mida me ei taha näha," ütles Xi.

Samuti ütles ta, et Hiina ja USA peavad peavad suunama oma kahepoolsed suhted õigele teele ning mõlemad peaksid tegema jõupingutusi maailma rahu nimel.

Valge Maja teatel selgitas Biden Xile tagajärgi, mis saabuvad siis, kui Hiina Venemaad sõjas materiaalselt aitab.