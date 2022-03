USA ametnikud arutavad, kuidas ohutult Ukrainasse relvaabi toimetada

USA kaitseminister Lloyd Austin külastas sellel nädalal Slovakkiat, et ärgitada õhutõrjesüsteemide saatmist Ukrainasse.

"Meie eesmärk on olnud saata lisaks neid asju, mis on Ukraina vägede jaoks töötanud," ütles Austin.

Slovakkial on Venemaal valmistatud S-300 õhutõrjesüsteeme, mida ukrainlased saaksid ilma väljaõppeta kohe kasutada.

USA õhuväe erukindral David Deptula ütles, et S-300 laskeulatus on 130-160 kilomeetrit ja see suudab sihtmärki tabada kuni 25 kilomeetri kõrguselt.

"Ukrainlased on neid rakette tulistanud. Neil on olemas radarid ja laskeseadmed. Neil on vaja lisarakette," sõnas Deptula.

Ukrainlased vajavad veel ka tankitõrjesüsteeme, eelkõige Javeline, mis on olnud Venemaa soomukite ja tankide vastu eriti tõhusad. USA on lubanud lähiajal Ukrainasse saata 2000 Javelini, 7000 muud tankitõrjesüsteemi ja 100 taktikalist drooni.

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu endine liige Richard Hooker märkis, et see kogus on oluliselt suurem, kui venelastel on praegu Ukrainas tanke. "Seega ma arvan, et ukrainlased on väga heas olukorras, et järgmistel nädalatel ja kuudel vastupanu jätkata," lausus Hooker.

Julgeolekuabi viiakse Ukrainasse üle Poola ja Rumeenia maismaapiiri. Seni pole Venemaa suutnud tarneid takistada. "Nad peavad seda tegema, kui soovivad surmavat abi peatada. Vastasel juhul võib olukord nende vastu pöörata," lisas Hooker.

Analüütikud pelgavad, et kui Venemaa peaks piirilähedasi abisaadetisi ründama, siis võib sõjategevus kogemata kanduda NATO riikide pinnale. See tähendaks kohe artikkel viie rakendamist.